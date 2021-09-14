蔡明彰觀點：別人當寶我們當草 低估原物料捲土重來

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，各種跡象顯示上半年大漲的週期股原物料經歷三個月換手整理，將再度發動一波攻勢，高點可望落在11月前。

美國雖不至於重演1970年代的停滯性通膨，但目前主要經濟數據，包括第三季的GDP增長率、就業報告及民眾消費信心，都明顯受Delta病毒影響，勢必使得即將舉行的9月21日FOMC不會對外宣佈縮減QE，而下次FOMC將在11月2日召開。

結論是台股在11月前仍有資金行情。剛公佈的美國8月PPI增長8.3％，再次刷新紀錄。其中，食品及運輸的漲幅最大，這兩種項目直接指向原物料，由於大宗商品及航運成本的大漲，全世界各國生產商的生產成本都在提高，有的可以轉嫁成本，有的不行，因此最後贏家是原物料及航運兩大產業。

近來美股走跌，但陸股走揚，可視為原物料股即將發動的訊號，道瓊指數迄上週五連5黑，不少大型投資銀行看淡9月及接下來秋天的美國股市，理由就是民眾消費放緩，國際熱錢永遠在尋找低估的賺錢機會。美股標普500今年來大漲19％，但陸股上證指數僅漲7％，8月中國進出口成長率雙雙優於預期，年底前人行可望再次調降存款準備率。

更重要是近幾個月官方的嚴厲監管措施，陸股跌過頭，吸引國際資金抄底，目前上證指數挑戰3,700點的6年高點，意義重大，陸股年底前將有一波補漲機會。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股得天獨厚，不管是工業或出口市場，都與美國及大陸高度連動，於是美股上漲帶動台股科技股，若陸股上漲帶動台股傳產股，因為中國是全球最大原物料生產及消費國，近來煤炭、鋼鐵、水泥、航運股都在大漲。

從過去歷史經驗觀察，原物料價格高點往往落後總體經濟，落後時間約5～6個月。例如金融海嘯之前，全球經濟高峰2007年10月，當時台股出現9,859點最高點，但原物料價格高點在2008年3月，台股出現9,309點高點，但已無法再創新高，可是原物料族群股價都再次刷新高點。

以中鋼(2002-TW)為例，2007年10月的高點52元，但2008年5月的高點54.4元，證明原物料走勢落後，若太早出清持股會後悔。

以今年全球經濟成長率來看，復甦的高點大約在5月左右，參考以往歷史經驗，原物料價格的高點將出現在11月，正是聯準會宣佈縮減QE的時刻，台股高點18,034點出現在7月，以電子股佔權重6成研判，如果電子漲不動，18,034點極可能是今年台股最高點。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股能不能再漲要看半導體，景氣最好是晶圓代工，第三季毛利率及EPS都成長。不過，航運、鋼鐵會來搶奪半導體的資金動能，聯電(2303-TW)自8月20日54.4元以來，已上漲三成，7月以來外資買超個股第一名是聯電，累積買超63萬張，但上週賣超近10萬張，表示聯電波段漲幅已大，外資逢高減碼了。

產業景氣變臉令人措手不及，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)自去年第四季以來，單季大賺百億元，EPS 1元，今年第二季更賺近200億元，EPS 2元，但很快8月開始面板報價反轉大跌，股價已提前腰斬。

產業景氣有上下游的傳導性，當景氣不好，彼此唇亡齒寒，不可能面板雙虎再忍受零組件不斷漲價。現在傳出驅動IC、TDDI、電源管理IC等三大晶片拉貨減緩，研判第四季報價開始反轉，這些IC設計股價高處不勝寒，一旦三大晶片IC設計股股價下跌，恐怕晶圓代工再大漲的空間有限了。

跟隨陸股上漲，不少大宗商品價格創新高，鎳創7年高，鋁創13年高，顯示國際熱錢在11月原物料高點前，大舉炒作基本金屬。

萬寶投顧蔡明彰強調，多數原物料是國際性產業，於是鋼鐵、航運、塑化等走勢在各國股市應該同一方向，可是別人當寶，我們當草。大陸鋼鐵產量佔全球一半以上，龍頭寶鋼雖10月盤價持平，但第三季獲利持續攀升，自8月來股價大漲54％，中鋼僅漲10％。除非寶鋼補跌，否則中鋼補漲，中鋼週一站上40元關卡，外資上週買超9萬張，取代聯電，成短期買超最大個股。

再舉國際鋁價今年來大漲48％為例，中國鋁業9月來股價大漲33％，美國鋁業上漲12％，可是台股唯一在美國有鋁捲板工廠的大成鋼(2027-TW)9月來股價持平，根本沒有反映8月營收創歷史新高的基本面。

別人當寶、我們當草，表示台股相關原物料嚴重低估，絕對是波段買點。航運的貨櫃輪、散裝輪也是相同，近來不斷創新高點，但台股航運仍是整理。

就以大陸航運股來說，貨櫃輪龍頭中遠海控9月低點以來已大漲16％，台股貨櫃三雄9月來仍下跌，陽明(2609-TW)還下跌7％，長榮(2603-TW)8月營收衝上500億元，以毛利率54％估算，單月大賺240億元，單月EPS 4元以上，如此獲利超過中遠海控，但股價表現嚴重落後。

大陸散裝輪指標寧波海運、招商輪船，9月來分別上漲13％及24％，但台股的散裝輪9月來都下跌，但包括慧洋-KY(2637-TW)、正德(2641-TW)、四維航(5608-TW)、建新國際(8367-TW)發佈的8月營收都寫下歷史新高，股價與基本面脫鈎並不合理。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險