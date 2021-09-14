第三代半導體五雄虎虎生風

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，美股9月有最大的兩個不確定因素，一是疫情及聯準會動態，其中疫情部份在歷經近兩年的和病毒共處後，疫苗覆蓋率增加下，影響己漸漸減少，輝瑞表示到明年將有充足疫苗給「所有想接種者」施打，甚至己有「口服藥」可能問世，相信人類將逐漸走出疫情陰霾，迎接燦爛陽光。

二是減債，則要視經濟狀況而定，從公佈的數據來看，美國除了失業率符合預期外，其它非農就業及製造等通通不如預期，所以讓高盛調降Q4GDP成長，那問題來了，這樣倒底是好或不好？我們常說要在「對的時機遇見對的人」，對的人在不對的時機也是惘然，現在市場對的是什麼？就是聯準會不要太早收錢，而不要太早收錢的條件，就是經濟還需要刺激，所以經濟數據在此刻應如何解讀？大家用聰明的腦袋想一想了！

萬寶投顧楊惠宇指出，第三季再半個月將結束，大多公司今年好不好，都己翻牌底定，股市反應的是未來，此時「有夢最美」，那企業主們都在做著什麼大夢呢？

Subaru預告將推出第一款純電動的跨界休旅車、通用設定在2035年停止販售燃油車，電動車很好，但有個問題，就是怎麼充電？所以要廣設充電椿或充電站，但如果一充好幾個小時恐怕也會讓人捉狂，再來充好電後如果開個二個小時電力系統就警告你沒電，那也會讓人心驚膽跳，所以這些問題必須克服才能看到滿街電動車的光景。

所幸人類是絕頂聰明的生物，發現了矽與碳相鍵結而成的陶瓷狀化合物，即碳化矽(SiC)，其電場強度為傳統矽的10倍、能隙(導電性)為矽的3倍，於是拿來將其做為半導體材料，因其為世上第三硬物質，穩定特性可以節省50%以上能耗，加上散熱良好，應用於電動車的逆變器上，能讓充電及馬達加速更快，也讓鴻海(2317-TW)買下旺宏(2337-TW)6吋晶圓廠要專攻第三代半導體，並喊出第三代半導體為台灣下一座「護國神山」，重要性不可言喻。

中美晶(5483-TW)為全台攻第三代半導體最完整之集團，旗下有環球晶(6488-TW)、宏捷科(8086-TW)、朋程(8255-TW)、茂矽(2342-TW)等，分別在基板、磊晶、二極體及代工皆有佈局，其中環球晶合併全球第四大晶圓廠Siltronic後，將取得全球30%市占，成為僅次於信越化工的第二大廠，並有利鞏固在碳化矽(SiC)料源的取得。

而宏捷科也因集團中環球晶及兆遠(4944-TW)的基板優勢，有望從砷化鎵(GaAs)PA邁向氮化鎵(GaN)PA，更符合5G高功率及提升訊號覆蓋率需求，8月營收續創新高，中美晶佈局完整，可謂第三代半導體集團指標。

茂矽(2342-TW)早期由DRAM轉型為6吋晶圓代工廠，在先進製程卡不上位，成熟製程又達不到經濟規模下，一度觸角伸及至太陽能電池及電子標籤，最後黯然收場又回到代工市場，幾次轉型不順也讓營運處於虧損狀態，直至朋程及強茂(2481-TW)策略結盟下，一同進軍IGBT領域，主應用於電動車之電動控制、車載空調及充電樁逆變器等 3 個子系統，去年完成無塵室建置，今年將可開始試產。

萬寶投顧楊惠宇強調，「十年磨一劍」正適用在漢磊(3707-TW)身上，佈局第三代半導體己十年，為全台惟一己建置4及6吋SiC產能廠，英飛凌持續拉升訂單，加上通過中國比亞迪認證，因為單價比一般矽為主的代工好上10倍，讓毛利率一年內由2%跳升至13%，營收連三個月站上6億，今年順利由虧轉盈。

嘉晶(3016-TW) 為漢磊旗下據具量產氮化鎵(GaN)磊晶與碳化矽(SiC)磊晶的供應商，以往只做矽晶圓代工，和茂矽一樣面臨無法達到經濟規模的冏境，如今在第三代半導體導入車用及快充下，無論在毛利率或營收方面都開始提升，毛利率在一年內由8.4%漲至14.2%，營收連四個月站上4億，8月營收再創高，當然因為剛開始發酵，單看獲利會覺的本益比實在太高，但用產業的角度看，市場要的是未來能持續成長的題材，只要需求有，企業又能順利通過學習曲線拉高良率，自然獲利及營收就能快速成長，屆時本益比也會降低，屬於長線趨勢。

在晶圓長晶過程中會加入摻雜劑，而利用摻雜技術可以決定矽單晶棒的種類以及相對應的電阻，也就是決定矽片的導電類型，合晶(6182-TW) 65％生重摻矽晶圓、35％為輕摻矽晶圓，轉投資上海晶盟已順利跨入12吋矽晶圓，並且將跨入6吋碳化矽（SiC）矽晶圓研發，還沒有實質產出純題材，但因產品比重50%於車用晶片，在車用晶片缺貨下，8月營收也再創新高，本益比反而是相關個股中偏低者。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險