半導體不畏疫情利空 搭上蘋果新機續旺到年底?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股來到前一波段高點17,643點門前，之前就提醒大家會有短線獲利賣壓，雖然指數連三根黑K跌破季線，但量能微縮，融資也跟著減少，並且外資沒有大賣台股，期貨空單未平倉口數也持續降載，八大官股此時也逆轉賣股動作，週三(9/8)買超41.76億元，顯示台股目前屬於健康的修正，短線回檔清掃浮額，蓄積更多上攻動能。

蘋果iPhone 13將於9/24開賣，今年iPhone 13初期備貨約1億支，預估5G滲透率提升將帶動iPhone今年出貨總量達2.41億支，較去年增加19％，蘋果股價近期再創新高至157.26美元，顯示市場樂觀期待新品銷售，台灣相關供應鏈8月營收也開始嗅出拉貨氛圍。

載板廠欣興(3037-TW)是蘋果主要的PCB軟硬板供應商，欣興8月營收95.7億元，年增28％，已是連續四個月營收改寫歷史新高，累計前8個月營收645.43億元，年成長12.5％，欣興目前產能滿載，訂單能見度已至明年，隨著iPhone及搭載M1晶片的筆電、平板提高出貨，欣興SLP類載板、HDI板、軟板出貨將會大爆衝，帶動業績增溫。

軟板廠台郡(6269-TW)今年首度打進蘋果TWS供應鏈，8月營收30.65億元，年增20.42％，創歷年同期新高，而蘋果預計下半年會推出AirPods新系列產品，台郡的TWS耳機軟板天線及手機LCP高頻天線模組都將大量出貨，預估第三季營收有望突破100億元，第四季會再優於第三季，後市值得期待。

目前大盤震盪整理，電子股成交比重接近60％，顯示資金持續環繞電子族群，尤其半導體及資通訊產品需求強勁，締造台灣8月對中國大陸、美國的出口值分別達到167.7億美元、59.9億美元，雙創歷年單月新高，相關族群營收表現更是亮眼，下半年業績十分看俏。

例如封測族群的欣銓(3264-TW)、京元電(2449-TW)、矽格(6257-TW)，就是受惠晶圓代工及記憶體景氣暢旺，不論是5G、WiFi 6、MEMS或電源管理IC的晶片都需要測試，因此8月營收紛紛創下歷史新高，而隨著蘋果新品拉貨預估業績還會一路旺到年底。

萬寶投顧陳子榕指出，8/24我也和大家分享了欣銓，股價也從59.4元漲到歷史新高71.9元，漲幅近25％，這些都是真實的獲利。從那斯達克創高及亞洲科技股今年獲利由年初的28％上修至45％來看，下半年電子族群將是精采可期。請參考8/24<台股報復性反彈 這些股帶頭發動攻勢？(https://news.cnyes.com/news/id/4709472)>。

近期台股受疫情衝擊再度回檔，但從過去經驗來看，超跌之下反而提供好股票低接的好機會，投資人不妨留意被誤殺的好股逢低大撿便宜貨：

景碩(3189-TW)受惠BT、ABF載板價格持續上漲，景碩8月營收32.98億元，年增47.7％，創單月新高；目前景碩ABF載板產能滿載，客戶已包下明年擴產30％～40％的產能；BT載板部分今年營收預估成長20％、明年12％；而下半年受惠蘋果新品上市，英特爾、超微新平台推出，加上5G滲透率提升，預估景碩全年獲利將成長13％，明年再成長4％。

合晶(6182-TW)因車用晶片及電子元件市況好轉，合晶產能維持滿載，透過產品組合優化，第二季毛利率大幅拉高至32.31％，優於市場預期，下半年8吋重摻晶圓換約，預估價格會逐月上揚，下半年營收將達雙位數成長；因應市場需求，合晶拋光片、磊晶持續擴產，重摻晶圓營收比重也增加，全年獲利持續看旺。

泰鼎-KY(4927-TW)為台商於泰國設廠的印刷電路板製造廠商，客戶包括一線日、韓、歐系品牌廠。8月出貨受到東南亞疫情影響，主要受越南影響，目前客戶在8月底都已經恢復8成左右的營運，9月開始已正常出貨，累計今年上半年營收年增20.87％，每股淨利2.35元。泰鼎旗下三廠共會擴建五條新的生產線，以生產車用與Mini LED背光板為主，隨新產能到位，增加新成長動能。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險