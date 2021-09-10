Q4法人作帳 電子+傳產雙腳齊進

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，指數從18034跌了1786點後反彈，從16248到17270上漲了1022點，但大多數投資人無感，因為肥到台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)等權值股，這些都是法人佈局的標的，反觀一堆中小型股積弱不振，換句話說一般投資人並沒有從中佔到便宜。

時序接下來進入第四季，法人做帳需要績效，試想是要一堆投資人擠在一起攪和、或者是把大家嚇一嚇籌碼洗乾淨之後，這兩本帳哪一個比較容易？值得投資朋友好好思考。

台積電10月調漲晶圓代工價10%~20%，外資隨即調升目標價至1014，聯電也調升至119，時間倒回至兩個月前，才有外資下修台積電目標價為580，不同時間、不同外資價差高達70%，所以投資朋友不能只看表面新聞，還是要有自己判斷能力。

萬寶投顧楊惠宇指出，無論是台積電或聯電，在之前已有分析，有興趣者可搜尋「航運三雄交棒 聯電vs台積電到聯發科」此篇文章，於此就不再重述，面對雙雙創高的股價，我們要思考的是，有哪些個股會因此而受惠？

IC設計公司要將產品製造出來，要將設計圖做好之後交給晶圓代工廠將設計圖印在晶圓上，再予以測試、封裝然後交貨，此部分不會受到代工漲價的影響，甚至會因此而受惠。

由於半導體愈往先進製程走，晶圓設計複雜度就愈高，於是多數廠會採用IP(矽智財)來降低IC設計研發成本，IP就好像蓋房子的藍圖，IC設計公司拿到藍圖之後，只要依照架構修改成自己想要的功能即可，不但減少成本也縮短時間，於是可看到IP股王力旺(3529-TW)擁有108倍驚人的高本益比。

創意(3443-TW)為台積電持股35%之轉投資IC設計公司，提供客戶NRE設計服務，Turnkey以及IP授權等服務，NRE是專門為客戶開發設計ASIC產品，Turnkey則由設計到製造統包一次完成。台積電在明年之前有五座3D堆疊先進封裝晶圓廠投產，創意提供相關IP也將因此受惠，上半年EPS3.94元，去年全年6.34元，本益比50倍雖然感覺並不低，但對力旺的108倍似乎還有空間可期待。

矽格(6257-TW)為今年資本支出擴增最大之封測廠，測試及封裝占營收比重70%，30%，產品應用於5G，手機，網通及車用晶片，其中車用晶片在各大車廠缺貨之下為搶手品項，今年初收購台灣聯測讓車用比重由15%提升至20%，8月營收創兩年高點，自年底前稼動率都維持滿載，本益比11倍符合(物美價廉)條件。

萬寶投顧楊惠宇強調，天下事無奇不有，航運股堪稱是今年台股最大驚奇，漲時翻天、跌時覆地，「神鬼同船」下上演奇航，雖有新船戰力加入，但在變種病毒突襲後，造成碼頭工人防疫需求增加，使得運作效率降低，航班準班率僅20%為近年新低，一大堆船舶等待進港御貨，塞港及塞船問題依舊難解，全球大型航商陸續收取塞港附加費，航運接下來營收仍維持高水平。

三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)股價修正後橫向整理一個多月，長榮8月營收出來站上500億，基本面依舊強勁，當沖比一度掉至38%，一上漲又拉到67%，融資使用率維持在20~22%，反覆打底清洗籌碼，三雄要發動，還需時間再等等！

萬寶投顧楊惠宇指出，經濟學上有「貨幣乘數」效果，意即貨幣效用可以因連鎖經濟活動而放大，舉例政府發放五倍券後，民眾拿去買零食，一來零售店生意變好、二來零食廠貨品賣出後要再買原料製造、甚至增加機器設備或人力，於是原料及設備廠也有收入，如此下來一直放大並刺激經濟，於是在疫情後，各國政府灑錢拚基建，歐盟、美國、印度都有計劃，此將帶動鋼鐵需求增加，而中國又因碳中和目標而減產限制出口，此將使得供給減少，加上鋼鐵上游原料鐵礦砂巴西己開始恢復產能，需求增加供給減少及原料成本下降，對鋼鐵業是利多。

中鋼(2002-TW)為台廠鋼鐵指標，擺脫去年疫情陰霾，毛利率一年內由2.6%大幅跳升至21.3%，7月營收持續創高，本益比只有11倍。中鋼事業版圖大，旗下各有不同代表公司，中鴻(2014-TW)主要生產鋼捲、鋼管及其它鋼鐵產品，受第二季毛利下滑及第三季淡季影響，股價回檔20%整理，等待旺季來臨發動。

中鋼構(2013-TW)除製造型鋼及鋼構架外，也提供鋼鐵結構工程服務，承接沃旭水下基礎鋼構訂單，擁風電再生能源題材，惟短線漲高本益比己達47倍、中碳(1723-TW)則為是台廠中少數提供電池負極材料者，歷年獲利穩定，具電動車題材概念。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險