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記憶體外資降評 是寒冬來了還是狼來了？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／楊惠宇】

今年8月12號，摩根士丹利(大摩)台、美、日、韓所有旗下的半導體分析師同步發放一個主題為「記憶體寒冬來臨(Memory-Winter Is Coming)」的七十頁產業報告，主要內容在提醒DRAM景氣浮現反轉訊號，同時降評所有記憶體生產公司，認為第三季已是記憶體族群的巔峰，後續將開始走跌。

事實上這份報告發出後，諸如南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、美光、海力士等等DRAM相關公司都受到影響，在台灣的公司更隨著大盤震盪來到今年以來的最低位階。

然而，實際看過去，目前PC主流的DDR4 8Gb(1Gx8)記憶體顆粒報價，仍然以月均增7.4%左右的表現活躍於市場中，大摩推測的第三季後走跌，應該要再看緩一些，向後延至明年第一季左右。

大摩認為疫情已經趨緩，遠距商機的NB需求下降，將導致記憶體族群的需求也大幅下降。但在目前全球疫情已轉好的情況下，有些歐美國家還是維持居家辦公的做法，帶動如記憶體、顯示卡等等周邊產品熱門度維持一定水準，風俗民情的習慣下與我們所見的台灣、亞州諸國有不一樣的趨勢。

再以個股來看，南亞科第一季EPS 0.88元、第二季2元，目前總營收也是年增62%的好成績，七月單月營收甚至是今年最高，站上79.5億元。所以可以推測下半年消費電子旺季，南亞科EPS有高機率大於上半年，全年獲利推估後，換算股價本益比也只有11倍左右，甚至這數字有可能是被低估的，最終本益比可能低於10倍。要說南亞科跌破60元大關的可能性，目前看起來較小，所以目前的股價可以當成一個底部的橫向整理平台。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1454期】

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