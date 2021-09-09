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Mini LED放量 誰受惠？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

Apple9月中旬即將舉行新機發表會，iPhone13估計沒有新增亮眼功能，而是針對規格升級，隨著蘋果發表在即，法人默默佈局相關個股，像是外資9月大買穩懋5357張，8月營收22.54億，隨著蘋果拉貨動能轉強，營收已連五個月站穩20億。至於投信認養的玉晶光8月營收受惠蘋果拉貨創下歷史新高，營收首度突破20億，投信連買五日合計買超1289張，股價站回所有均線，除了首次拿到全鏡頭訂單外，其VR、AR鏡頭拓展有成，已成功打入臉書Oculus訂單，明年有望打進Sony、Apple兩大客戶，9/1宣布投資新設茂晶光電為此新應用擴產準備，明年營收、獲利將有望大進補。金屬沖壓與模具廠鉅祥近年投入車用影像系統及鏡頭模組用VCM零組件已開花結果，其中車載應用產品已開始出貨，預計產品比重將比往年翻倍成長，今年1~8月營收41.6億，年增38.74%，已透過大立光拿下iPhone音圈馬達關鍵零組件訂單，明年業績將翻倍成長，未來潛力大。

Mini LED 9月如期出貨，惠特今年獲利上看一個股本

Mini LED背光已於2020年開始下放至NB、平板，9月將如期放量，其中GIS-KY為背光模組供應鏈之一，今上半年獲利近半個股本，全年獲利約有11~12元，本益比僅10倍不到。SMT打線台表科Mini LED供應鏈，今年上半年獲利4.37元，8月營收63.4億大跳升，全年估計獲利9元，雖然股價仍在整理區間，但有獲利保護下下檔有限。Mini LED晶片富采成功整合晶電、隆達資源，Q2 1.03元已轉虧為盈，全年估獲利可達2.1元，隨著蘋果擴大採用Mini LED，下半年營運成長可期。同樣受惠蘋果還有惠特(6706)，LED點測、分選設備訂單已排至年底，上半年獲利5.06元，代工業務貢獻下7月營收首度突破5億，全年獲利上看一個股本，投信自7月買進後不離不棄，近期連日加碼可留意。

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