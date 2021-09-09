日被動龍頭創高 台股補漲嗎？

【撰文／黃清照】

由於上周台灣幼兒園及長榮航空機師確診Delta病毒，民眾人心惶惶，間接影響到股市，台北股市量能逐漸萎縮，投資人擔心五月股災再度來臨，紛紛提現等待買點，結果使股市出現無量下跌，跌破季線支撐。不過台灣疫苗覆蓋率已經提高許多了，我認為此次疫情衝擊對於股市來說，並不會像五月份那麼嚴重，尤其是國際指數並未大幅修正，美股甚至創高後緩步上漲，我認為加權指數頂多在月季線區間整理，跌深的業績成長股，反而有機會利空出盡。

太陽誘電創今年來新高

日前日本MLCC龍頭廠村田製作所(Murata)福井工廠因爆發群聚感染，有近百名員工確診，停工一周使被動元件供需再度爆發緊張，日本另一被動元件大廠太陽誘電(Taiyo Yuden)因此受惠大漲創新高，然而在村田復工後，太陽誘電馬來西亞廠也傳出部分員工染疫，將停工至9月10日，原本相對緩和的被動元件供需，又再度緊張起來。

外資出具報告表示，村田、太陽誘電相繼停工，使市場供應鏈大洗牌，在下半年消費性電子出貨旺季來臨前，MLCC下半年將保持強勁拉或動能，而日廠供給出現影響下，台系被動元件可望迎來轉單效應。國內MLCC三大廠國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)將是此次最大受惠者。