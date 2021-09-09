Delta突破感染 再度提供被低估股進場點？

【撰文／陳子榕】

攀高接近7成，週一(9/6)盤中半導體的成交量更來到1,080億元，超過集中市場成交值的一半，尤其這一波外資用力加碼台股，自8/27以來已經大買1,183.88億元，主攻電金，當中又以晶圓雙雄買超力道特別大，外資已經連續10日買超台積電(2330)130,999張、近期也買超聯電(2303)逾28.8萬張。

根據聯電公布自行結算8月合併營收為187.89億元，年增26.6%，連續4個月創單月新高，累計前8月營收1,351.6億元，年增15.53%；聯電目前產能維持滿載，預估第三季營收季增約8%，伴隨漲價效應，第三季毛利率則有望提升至35%。由於聯電股價已創21年來新高，波段漲幅逾3成，長線有機會。

台積電的漲價效應預估最快第四季顯現，看好台積電先進製程技術持續領先，以及明年漲價態勢，市場已經喊出台積電股價上千元，台積電將在9/16除息，目前法人不離不棄，ADR也連日走強，加上蘋果新品傳出會在9/14發表，台積電股價可望強勢填息，朝2月波段高點668元邁進。

另外台積電今年資本支出300億美元，預估明、後年資本支出會再拉升至380億美元、400億美元，相關的設備廠務供應鏈，包括精材(3374)、欣銓(3264)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、創意(3443)，股價後市值得期待。

蘋果iPhone13據傳將在9/24開賣，相機將支援人像模式錄影，5.4吋iPhone13mini及6.1吋iPhone13搭載雙鏡頭，6.1吋iPhone13Pro及6.7吋iPhone13ProMax則搭載三鏡頭，另外還包括5奈米加強版A15仿生晶片、數據傳輸更穩定的WiFi6技術。直接最受惠的供應商包括台積電、日月光投控(3711)以及玉晶光(3406)。