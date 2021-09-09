快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Delta突破感染 再度提供被低估股進場點？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

攀高接近7成，週一(9/6)盤中半導體的成交量更來到1,080億元，超過集中市場成交值的一半，尤其這一波外資用力加碼台股，自8/27以來已經大買1,183.88億元，主攻電金，當中又以晶圓雙雄買超力道特別大，外資已經連續10日買超台積電(2330)130,999張、近期也買超聯電(2303)逾28.8萬張。

根據聯電公布自行結算8月合併營收為187.89億元，年增26.6%，連續4個月創單月新高，累計前8月營收1,351.6億元，年增15.53%；聯電目前產能維持滿載，預估第三季營收季增約8%，伴隨漲價效應，第三季毛利率則有望提升至35%。由於聯電股價已創21年來新高，波段漲幅逾3成，長線有機會。

台積電的漲價效應預估最快第四季顯現，看好台積電先進製程技術持續領先，以及明年漲價態勢，市場已經喊出台積電股價上千元，台積電將在9/16除息，目前法人不離不棄，ADR也連日走強，加上蘋果新品傳出會在9/14發表，台積電股價可望強勢填息，朝2月波段高點668元邁進。

另外台積電今年資本支出300億美元，預估明、後年資本支出會再拉升至380億美元、400億美元，相關的設備廠務供應鏈，包括精材(3374)、欣銓(3264)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、創意(3443)，股價後市值得期待。

蘋果iPhone13據傳將在9/24開賣，相機將支援人像模式錄影，5.4吋iPhone13mini及6.1吋iPhone13搭載雙鏡頭，6.1吋iPhone13Pro及6.7吋iPhone13ProMax則搭載三鏡頭，另外還包括5奈米加強版A15仿生晶片、數據傳輸更穩定的WiFi6技術。直接最受惠的供應商包括台積電、日月光投控(3711)以及玉晶光(3406)。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1454期】

延伸閱讀

台積電可望創高 相關半導體股拉回偏多思考？

半導體、光學、IC設計族群 揮軍北上直搗21,000點？

台股上看21,000點 晶圓、光學、IC相關股全力衝刺？

蘋果股價再創高 下半年科技股扛多頭大旗？

相關新聞

記憶體外資降評 是寒冬來了還是狼來了？

今年8月12號，摩根士丹利(大摩)台、美、日、韓所有旗下的半導體分析師同步發放一個主題為「記憶體寒冬來臨(Memory-Winter Is Coming)」的七十頁產業報告

Mini LED放量 誰受惠？

Apple9月中旬即將舉行新機發表會，iPhone13估計沒有新增亮眼功能，而是針對規格升級，隨著蘋果發表在即，法人默默佈局相關個股，像是外資9月大買穩懋5357張，8月營收22.54億，隨著蘋果拉貨動能轉強，營收已連五個月站穩20億

日被動龍頭創高 台股補漲嗎？

由於上周台灣幼兒園及長榮航空機師確診Delta病毒，民眾人心惶惶，間接影響到股市，台北股市量能逐漸萎縮，投資人擔心五月股災再度來臨，紛紛提現等待買點，結果使股市出現無量下跌，跌破季線支撐。不過台灣疫苗覆蓋率已經提高許多了

Delta突破感染 再度提供被低估股進場點？

攀高接近7成，週一(9/6)盤中半導體的成交量更來到1,080億元，超過集中市場成交值的一半，尤其這一波外資用力加碼台股，自8/27以來已經大買1,183.88億元，主攻電金

跌深低本益比v.s強勢高成長股

台灣幼稚園、長榮航空機師確診delta，疫情才剛好轉沒多久又拉起警報，不過台灣疫苗施打覆蓋率逐漸拉高，因此這次的疫情對於股市的衝擊不會向5月那波一樣殺得又急又兇

蔡明彰觀點：航運跌了2個月 出現2個救生圈

萬寶投顧蔡明彰強調，台股現階段電子傳產雙主流，電子指標晶圓代工，傳產看航運、鋼鐵。自近期低點16,248點以來，大盤反彈1,200點，台積電上漲貢獻約620點，佔大盤一半漲幅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。