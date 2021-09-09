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獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

跌深低本益比v.s強勢高成長股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

台灣幼稚園、長榮航空機師確診delta，疫情才剛好轉沒多久又拉起警報，不過台灣疫苗施打覆蓋率逐漸拉高，因此這次的疫情對於股市的衝擊不會向5月那波一樣殺得又急又兇，但也因為指數本波反彈已經超過千點，受到疫情的因素，許多中小型個股又出現恐慌急殺，一部分是搶反彈的獲利了結，一部分是OTC跌破季線的賣壓，先出場選擇觀望，由於指數在台積電、聯電以及金融股的領軍下，站穩季線，但現況是出現賺指數賠價差，上市+上櫃目前約4000億的成交量，比去過去高峰足足少了至少2000億，在漲勢不連貫下，選股就相對困難，本篇提供投資人兩個選股方向，(1)強勢高成長股，逢拉回做分批買進；(2)跌深低本益比，以價值投資的觀點布局。

強勢高成長股

晶圓代工處賣方市場

今年以來都不漲價的台積電(2330)，因為10月赴美設廠，大幅提高資本支出，面對折舊的壓力下，明年毛利率要保50%，不能不漲價，老大哥一口氣比照同業聯電成熟製程大漲15~20%，連先進製程也調漲5~8%，台積電漲價，因為現在搶代工產能都要先付訂金，這樣就趕走了OVERBOOKING虛的訂單，讓真正供不應求的IC設計廠拿到產能。而台積電的漲價又把晶圓代工價格的天花板往上拉，聯電(2303)、世界(5437)、力積電(6770)預計在Q4還要再漲價。

台積電跌不下去，也引起外資回頭買超台股，今年EPS估計26元，明年估計28元，以目前25倍本益比來看，明很有機會看到700元以上，因此指數還有空間上漲，回檔空間有限。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1454期】

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