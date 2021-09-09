蔡明彰觀點：航運跌了2個月 出現2個救生圈

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股現階段電子傳產雙主流，電子指標晶圓代工，傳產看航運、鋼鐵。自近期低點16,248點以來，大盤反彈1,200點，台積電上漲貢獻約620點，佔大盤一半漲幅，優點是台積電穩住台股，缺點是多數投資人賺指數賠差價，當投資人賺不到錢更加觀望，造成台股的量縮格局。

此刻非常需要人氣熱絡的類股來提升市場的熱情，毫無疑問今年曾長時間成交量佔大盤4成的航運股是台股人氣指標。整體航運股上半年狂飆258％，航運類股指數7月漲到400點歷史紀錄後，7月進入漲多修正，一個月內重挫近30％，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)自高點接近腰斬，迄今航運股已整理逾兩個月，加上航運股佔大盤成交量，近一週已降至20％以下的偏低水位，是否具備波段反彈的契機？

萬寶投顧蔡明彰強調，首先，航運股技術面要有轉強的訊號，最終要觀察仍在貨櫃三雄，近兩個月唯一曾站上季線反壓的萬海，由於市值較小，籌碼相對安定，大股東陳家持股逾4成，在最高價353元的融資餘額4.9萬張，現在減少1萬張，融資使用率7.2％，低於長榮的21.3％、陽明的24.9％。

週二萬海除權息順利填息，大戶提前買進並參與除權息，但週三續漲，表示大戶不急於獲利了結，顯然看好後市。市值最大的長榮從跌到200元以下，不曾連漲三天，於是將來出現長榮三支紅K，才是航運股的轉強訊號。

整理兩個月的航運股，在台灣已傳出Delta病毒案例，反而是轉機，恐慌情緒使得投資人減碼出脫高檔股，週三世界(5347-TW)、台勝科(3532-TW)、景碩(3189-TW)等近期強勢股補跌，Delta病毒是否擴散，社區感染有28天觀察期，台股資金流向，產業基本面仍看好，但股價大跌過的低檔股非常合理，週三航運類股指數逆勢抗跌。

萬寶投顧蔡明彰強調，航運股第一個救生圈是全球不論貨櫃、散裝輪最近都大漲，今年全球貨櫃輪走勢分成三個階段。

在7月之前的第一個階段，同步大漲，但長榮、陽明漲幅全球第一，7月後全球航運股已提前反映半年報利多，進入第二階段的修正，長榮，陽明跌幅變成全球最大，現在是第三階段，國際航運股全面揚帆啟航，應是反映下半年業績持續大幅成長，歐美Delta病例仍嚴重，但疫苗充裕，施打率高，消費需求仍在，但亞洲國家生產受Delta病毒影響，港口運輸不順，使得航運高運價到年底，甚至到明年上半年，將成常態。

貨櫃輪出現百年一遇的大行情，換言之Delta病毒對一般產業是利空，但對航運反而再延長高獲利時間。

通常產業景氣大好，股價最驃悍都不是市佔第一的龍頭，但龍頭股價不漲就不妙了。全球市占第一的貨櫃輪是丹麥的馬士基，股性溫吞，今年來漲幅僅30％，7至8月整理，近來向上突破，刷新歷史天價，馬士基擁有六百艘以上貨櫃輪，運送全球1/5的海運貨物，可視為全球航運的金絲雀。

馬士基將今年盈餘調高一倍，調到130至150億美元，並認為年底前運價持續看漲，全球第四大貨櫃輪的中國遠洋海運集團走勢雷同，陽明、長榮7月高點後修正50％，但整理兩個月，本週開始明顯反彈，週三挑戰季線。

中國遠洋海運集團上半年每天淨賺2億人民幣，但兩岸股民想法都一樣，認為好日子難以持續，所以半年報利多出盡而大跌。

中國8月進出口優於預期，身為中國最大貨櫃輪，股價當然走強，以台股貨櫃三雄走勢貼近中國遠洋海運集團來研判，9月挑戰季線反壓的可能性極大。

其實今年漲幅最大的貨櫃輪不是長榮、陽明、萬海，而是全球貨櫃輪排名第十的以色列航運公司(ZIM)，今年剛掛牌，自低點迄今狂漲5倍，該公司全力做多，今年上市每股發放2美元特別股息，殖利率近10％，又保證明年將發放2021年淨利30～50％的股息，因此成為全球航運第一飆股。

我們的航運公司很保守，貨櫃三雄今年EPS估計35元，若公司派先表態，明年至少發放10元股利，長榮、陽明的殖利率8％以上，試問股價還會漲不動嗎？

萬寶投顧蔡明彰強調，航運股第二個救生圈是強勁業績，以散裝輪為例，包括慧洋-KY(2637-TW)、正德(2641-TW)、建新國際(8367-TW)、四維航(5608-TW)8月營收創歷史新高，四維航年增率高達125％，是所有航運股近來拉回唯一守住季線個股。

8月BDI指數大漲25％、9月漲多整理，中國疫情舒緩及鐵礦石庫存高，是最近散裝輪運價下跌主因，但只是短期現象，10月是穀物運輸旺季，BDI指數還會再漲，散裝輪回檔是買進機會。

以美國股市的散装輪三劍客為例，伊格爾散貨航運(EGLE)今年來漲157％、金海洋集團(GOGL)今年來漲115％、黛安娜船舶(DSX)今年來漲126％，漲幅都超過一倍，並且最近BDI指數拉回，股價不受影響。

知名的投資大鱷索羅斯第二季買進伊格爾散貨航運及戴安娜船舶，電影大賣空原型主角的華爾街避險基金麥可貝瑞也在第二季佈局金海洋集團，顯然他們慧眼識英雄，看好下半年散裝輪股價表現，其實台股散裝輪實力不輸美股散裝三劍客，以中小船舶為主的四維航、慧洋-KY今年EPS估計6及8元，

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