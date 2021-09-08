該選擇回檔的晶圓代工 還是跌深反彈的貨櫃輪？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，Delta疫情升溫觸動市場敏感神經，這波領漲的晶圓代工雙雄出現獲利回吐賣壓，漲勢較強的中小電子股，例如IC設計新唐(4919-TW)、創惟(6104-TW)、偉詮電(2436)、晶宏(3141)及智原(3035)甚至被殺到跌停板，反而在破底邊緣的面板與貨櫃三雄，出現股價跌深的反彈，反映出台股量能不足的窘境資金蹺蹺板效應浮現。

到底該選漲多拉回的晶圓代工？還是跌深反彈的貨櫃航運呢？

萬寶投顧王榮旭認為，晶圓代工及貨櫃一多一空的趨勢並未改變。電子對疫情利空反應敏感，但國內疫情對於出口電子產業並沒有實質的影響，如果歐美股市沒有Delta疫情而下跌台股就沒有獨跌的理由。況且依照過去的經驗，只要是疫情的利空，對股市的衝擊都很短暫，而且利空反而會出現買點，這次也不例外。

今(7)日大跌的幾乎都是業績好的強勢電子，充其量是漲多拉回，緩漲急跌本來就是多頭的特徵，而貨櫃三雄在6月底7月初爆天量，光是長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)與萬海(2615-TW)這三檔單日成交金額就高達2000億，當時候我獨排眾議在專欄YouTube節目上公開提醒，貨櫃輪真正的買點，是在上半年的2月與5月那兩次的拉回季線。

到了6月底航運已經大漲特漲，雖然還是很強，但是已經是邪惡第五波，絕非好的賣點。7月過後航運股果真正盛極而衰，我也領先市場分析下檔甜蜜點，觀察季線是否可以回補，但是籌碼告訴我還是不能回補，因為貨櫃雖然大跌四至五成到季線，但是融資減幅不足，所以後來貨櫃三雄在季線附近橫向整理，但該彈而不彈。我也再次建議，籌碼尚未洗乾淨之前不要攤平或搶短，以免長黑破底再走C波修正。

結果上周以來利多不斷，航運股價卻反向下跌。長榮、陽明各差1.5元與3元就會跌破前波低點。今天破底前的反彈是低點有守嗎？已經打完第二支腳了嗎？我認為至少底部要放量，融資大減籌碼換手才有真正的反彈。搶反彈手腳也要夠快，因為上檔層層解套賣壓，第一關就是季線，支撐已經轉回壓力。

萬寶投顧王榮旭強調，晶圓代工上檔壓力較輕，例如台積電(2330-TW)與聯電(2303-TW)是創波段高點之後的拉回，連5日線都沒跌破，短線獲利賣壓消化完要漲很快。目前我還是看好半導體產業鏈，今天傳出台積電要到高雄設廠，另外也傳出三星不僅要擴增高階製程，現在連成熟製程也要擴產，訂單看到2025年。台積電預告晶片荒要在2023年緩解恐怕不止是這樣。

晶圓代工是電池最上游，如果業績好，半導體上中下游業績自然水漲船高，特別是矽晶圓環球晶(6488-TW)以及合晶(6182-TW)產品供不應求。IC設計則是權利金與晶圓代工價格連動的IP股最看好，例如世芯-KY(3661-TW)、創意(3443-TW)及智原(3035-TW)。

此外，高速傳輸晶片USB 4.0新規格毛率高，對晶圓代工漲價轉嫁能力較強。看好USB晶片股，但是創惟(6104-TW)、偉詮電(2436-TW)短線漲多，本益比已經拉高，短線會出現修正。

創惟上半年EPS 1.93元，全年估計上看5元，本益比達到30倍；而USB-PD營收占比達四成的偉詮電，上半年EPS 2.19元，全年挑戰4.5元，本益比也接近20倍。

反觀松翰(5471-TW)USB-PD去年底就已經通過認證，是標準USB概念股；上半年EPS達3.97元，而8月營收創下歷史新高，估計全年EPS可達8~9元，本益比僅12倍，相較於MCU同業新唐(4919-YW)近20倍的本益比，松翰兼具快速傳輸與MUC雙題材，但股票本益比竟然如此低，實在委屈。

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