台積電可望創高 相關半導體股拉回偏多思考？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股回頭挑戰8月17,643高點，半導體已然成為盤面新主流，電子股成交比重續攀高接近7成，週一(9/6)盤中半導體的成交量更來到1,080億元，超過集中市場成交值的一半，尤其這一波外資用力加碼台股，自8/27以來已經大買1,183.88億元，主攻電金，當中又以晶圓雙雄買超力道特別大，外資已經連續10日買超台積電(2330-TW)130,999張、近期也買超聯電(2303-TW)逾28.8萬張。

根據聯電公布自行結算8月合併營收為187.89億元，年增26.6％，連續4個月創單月新高，累計前8月營收1,351.6億元，年增15.53％；聯電目前產能維持滿載，預估第三季營收季增約8％，伴隨漲價效應，第三季毛利率則有望提升至35％。由於聯電股價已創21年來新高，波段漲幅逾3成，長線有機會。

台積電的漲價效應預估最快第四季顯現，看好台積電先進製程技術持續領先，以及明年漲價態勢，市場已經喊出台積電股價上千元，台積電將在9/16除息，目前法人不離不棄，ADR也連日走強，加上蘋果新品傳出會在9/14發表，台積電股價可望強勢填息，朝2月波段高點668元邁進。

另外，台積電今年資本支出300億美元，預估明、後年資本支出會再拉升至380億美元、400億美元，相關的設備廠務供應鏈，包括精材(3374-TW)、欣銓(3264-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW)、創意(3443-TW)，股價後市值得期待。

蘋果iPhone 13據傳將在9/24開賣，相機將支援人像模式錄影，5.4吋iPhone 13 mini及6.1吋iPhone 13搭載雙鏡頭，6.1吋iPhone 13 Pro及6.7吋iPhone 13 Pro Max則搭載三鏡頭，另外還包括5奈米加強版A15仿生晶片、數據傳輸更穩定的WiFi 6技術。直接最受惠的供應商包括台積電、日月光投控(3711-TW)以及玉晶光(3406-TW)。

玉晶光今年首度拿到蘋果iPhone 13全系列鏡頭訂單，後置鏡頭升級高階7P、前置鏡頭由5P升至6P，因應需求訂單大增，玉晶光從去年開始大舉投資60億元廈門擴廠，第四季開始增加10％產能；近日玉晶光再宣布12.6億元成立茂晶光電，發展更多透視、ToF鏡頭。

玉晶光的股價短線打了底部之後一路上攻，近日盤中突破所有均線，多頭企圖明顯，8/31推薦玉晶光，股價隨即來到短波段高點554元，隨iPhone 13啟動拉貨，玉晶光的營收獲利將季季走高。

萬寶投顧陳子榕指出，台股即將挑戰17,643點，短線可能承受賣壓，但中長線仍舊看多，尤其8月營收即將在9/10前公布完畢，預估上市櫃公司至少有50家營收會創新高，在基本面及電子旺季帶動下，投資人不妨檢視手中持股持續汰弱留強，跟隨趨勢及籌碼布局下半年黑馬股。

日月光投控(3711-TW)為封測龍頭，日月光投控受惠打線、先進封裝和測試價格上漲，未來幾季毛利率將持續提升，預期今年以美元計價的封測營收有望年增逾20％，主要受惠打線封裝需求續旺、測試業務回溫優於預期，以及5G系統單晶片(SoC)的覆晶(Flip Chip)及凸塊(Bumping)封裝帶動先進封裝業務成長，對明年前景維持樂觀，法人估股價目標上看140元。

鴻碩(3092-TW)為連接線束廠，順利取得美系電動車龍頭訂單，獨家供應「中規版」充電槍線纜，月出貨量已經由5月初的1～2萬條增加至10萬條，接下來「美規版」也將開始出貨；此外，鴻碩也獨家供應日系遊戲機大廠升級規格的訊號線束，下半年開始出貨放量；鴻碩業績持續看增，第三季有望挑戰歷史新高，全年營收估成長50％，挑戰40億元。

騰輝電子-KY(6672-TW)為銅箔基板廠，受惠軍工材料訂單及消費性電子多層HDI低耗損材料出貨大增，騰輝電子-KY 8月營收突破7億元大關，創歷史次高；累計前8月營收51億元，年增57％；下半年開始車用晶片回溫，散熱材料營運動能強勁。騰輝電子-KY並且投入半導體測試材料應用，已開始少量出貨，將為營收增添新動能。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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