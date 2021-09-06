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特斯拉及蘋果的共識—低軌衛星

聯合新聞網 / 萬寶週刊
（歐新社）
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撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇指出，馬斯克顛覆了車界的傳統，藉電動車打出一片天，Tesla已成為指標及傳奇，然而馬斯克是何等人，他的願景絕對不是只有單單讓電池取代燃油，另一重要計劃是讓車子能夠「自行駕駛」，這個計劃在多年前看似天方夜譚，但在5G上路後，目前美國矽谷特定道路可看到沒有人的車在跑、台北市信義路公車專用道上也出現無人小巴測試，這不是農曆七月看到鬼，而是靠5G傳送資訊給AI智慧大腦所展現出的成果，再一次科技改變人類生活型態。

英雄個性不一定相同，但對於局勢的眼光則是略同，馬斯克當初找上庫克被拒，庫克錯失電動車黄金發展，但也把蘋果種的閃閃發亮，兩人在電動車及智慧手機分別雄霸一方，如今有個共同點把他們再度連結，這個點就是「低軌衛星」。

蘋果傳出下一代iPhone 13將支援低軌道衛星通訊，低軌衛星是什麼？為什麼讓馬斯克及庫克都看好？網路通訊如同道路，各個道路(頻段)不同，有些是免費使用、有些則是要向政府購買，同樣的衛星也有「頻譜」，人造衛星依照運行地球軌道的距離，由低到高排序分別為：低軌、中軌及同步軌道衛星，距離地球越近的則時間上延遲性較低。

既然有5G為什麼還要低軌衛星？從1G到5G這個過程，行動通信技術歷經了四十年演進，而傳輸也從單純的聲音到影像乃至於資訊，在物聯網的世界，利用5G高速傳輸特性，讓許多資訊可以在不同終端裝置傳送，所以你家的咖啡壼會自己煮咖啡、你的冰箱會提醒你食物快要過期、你的音箱會自動幫你尋找你喜歡的音樂，甚至車子會告訴你哪裏有停車位，這些大量的訊息需要5G來傳遞。

萬寶投顧楊惠宇表示，5G擁有高速傳輸效能，但在毫米波易被干擾下，輸距離無法太遠，如此一來只能靠大量建設基地台來補足，成本是一個問題，有些地區受限地理位置，建設基地台不易，此時陸地不行，就轉由天空來發展，於是低軌衛星應蘊而生，這樣講可能還是有人不太明瞭，就以車聯網為例，由於汽車是移動狀態，要讓眾多汽車在極短時間內感測並加以反應，則路上可能到處都會看到基地台，有了低軌衛星協助，方能決解這個問題，而蘋果在智慧手機實現VR/AR體驗下，未來也有可能支援低軌衛星。

宏觀(6568-TW)產品線分三大類，分別為電視，機上盒及衛星各30%~33%，近來積極擴展至光纖領域，因長期專注本業，在技術完全自主研發下，具射頻晶片設計，製造及銷售能力，而訊號的傳輸關鍵在射頻，在通訊時代為台廠中少數能提供射頻IP廠為其競爭優勢，歷年獲利穩定介於7~8元，今年前7月賺4.22元，今年可望回到疫情前水準，股價強勢創高。

萬寶投顧楊惠宇認為，中國為了要在科技戰中領先頭籌，實現智慧城市只有5G不夠，於是開始超前部屬衛星網路，在整個產業中地面接收設備、衛星服務占比重分別為48％及45％為大宗，台灣相關廠商約有80家，多集中於地面接收設備，因歐美大廠SpaceX、OneWeb及Kymeta推廣低軌衛星下，也由高軌道及中軌道衛星向下切入，揚智(3041-TW)STB占營收70%，此為接收電視台發出訊號，經由晶片接收傳輸處理後再發送予收視戶，所以在衛星業務上有一定成熟度，產品主要鎖定機上盒、衛星、光纖等三大區塊，公司歷經多年重整、再造，虧損幅度己經縮小，具轉機題材。

在5G部份為了讓架構統一，由Open RAN聯盟推廣的網路架構(O-RAN)逐漸成為5G基站建置的標準，由於此架構是採開放式介面及軟硬體，跳脫以往電信商建設基站時須向愛立信、諾基亞或華為等大廠採購，不但節省成本，且更具有彈性並易於升級，在O-RAN 架構打破既有國際品牌大廠寡占壟斷之局面下，讓5G 基站白牌化的商機愈加成形，也形成台廠許多機會。

台揚(2314-TW)和台通(8011-TW)、建漢(3062-TW)同為鴻海集團(2317-TW)旗下網通廠，其中台揚打入SpaceX、OneWeb及Kymeta三大廠供應鏈，除低軌衛星外，也提供5G基地台的無線寬頻頭端設備(RRH、RRU)，一個主基站即可對應多個射頻單元，可有效解決基站覆蓋率及容量問題，雖然尚未獲利，但虧損己逐年縮小，有望搭上題材受惠。

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