電動車、蘋概、記憶體中的績優股

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，指數跌至16248之後開始反彈，往上突破重重關卡後來到季線，越接近季線量越萎縮，原本市場擔心量能不足下無法順利突破，結果外資8月反賣為買，月底最後兩天買了454億，讓指數重新站回均線，去年至今外資賣超台股1.1兆元，此次回心轉意主要是美元指數急跌，跌破月線來到一個月低點，資金跑到台灣市場也讓新台幣升值至27.74，台股目前本益比只有約14倍，對比美股的27倍實在算是「物美價廉」許多，此次能否順利回流，將成為台股站穩萬八的關鍵。

此次台股反彈近8%，觀察盤面下結構，台積電(2330-TW)反彈11 %、國泰金(2882-TW)及富邦金(2881-TW)則反彈10%~12%，第一波都漲權值股，一般投資朋友無感，但只要站穩均線加上外資回補帶動，下一波將由中小型具數字及題材的個股發動！

萬寶投顧楊惠宇強調，時序將進入第四季，法人要做帳必須選有數字的公司，而產業必須持續成長才會有數字，上半年全球電動車銷售量年增160%，漂亮數字驚豔眾人，主要因為各國政策加持，加上目前滲透率不到5%，低基期下成長空間自然就大。

NISSAN計劃明年第二季推出折合台幣52萬元的純電動車，主要關鍵在於電池成本的下降，因為電池占總成本40%，有效控制之下售價降低自然能引爆甜蜜點，目前電池以化學電池為主，能將化學能量轉換成電能，製造需正負兩極材料，其中鋰電池因可重複充放電，且具高密度、高電壓值及重量輕、壽命長的優勢，為目前主流。

美琪瑪(4721-TW)併購Mechema引進(液態觸媒)來取代(固態觸媒)，觸媒又稱為催化劑是加速化學反應的原料，雖然體積小但是本領高、反應快速，按照型態分為液態及固態，固態部分因電解質為固體的，無隙特性所以在操作上必須要耐高溫，因此電池材料會受限，美琪瑪引進液態觸媒，目前為全球最大PTA氧化觸媒供應商，七月營收創高，上半年EPS 1.88元，己賺贏去年全年1.64元，也帶動股價創高本益比來到26倍。

康普(4739-TW)主要產品為氧化觸媒及鎳系材料電池，和美琪瑪一樣為正極材料供應商，且均為鴻海(2317-TW)MIH成員，今年鎳系產能增加30%~40%，鈷係產能則大增三倍以上，本益比27倍和美琪瑪相當。

生產電解液添加劑的聚和(6509-TW)其產品可去除電池中微量水分，延長電池循環壽命，為電池中的關鍵原料，透過主客戶天賜材料及新宙邦間接打進寧德時代供應鏈，近期六氟磷酸鋰價格大漲，加上Tesla在中國擴大投產之下可望受惠，本益比20倍相對基期較低。

萬寶投顧楊惠宇指出，蘋果股價創新高來到153美金，本月即將發表會，目前市場對iPhone的預估有五大亮點：第一、螢幕技術升級降低功耗；第二為瀏海縮小，此部分要將VCSEL、泛光照射器及紅外線鏡頭放在同一個模組；第三為鏡頭升級，將超廣角鏡頭由5P增加至6P，並增加音圈馬達（VCM）以提升自動對焦功能，代表為大立光(3008-TW)，7月營收開始回升，轉型拚車載鏡頭！

第四個亮點為A15仿生晶片，此部份代工由台積電(2330-TW)負責，第五為調整 mmW RF系統，以改善5G sub 6與LTE系統天線的整合性，此將有利5G毫米波技術滲透率，若要換新封測代工廠需要複雜的稽核與認證程序，日月光投控(3711-TW)擁有天線、基頻、射頻整合的AiP系統封裝技術，預估仍為主要受益，至於RF的代工則由穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)承接。

除了iPhone外，10月蘋果也將發表MacBook Pro，預計將首次導入Mini LED螢幕，替iPad Pro提供Mini LED晶粒的富采投控(3714-TW)因具產能及技術，有望切入MacBook Pro供應，此外台表科(6278-TW)為Apple Mini LED表面安裝技術(SMT)組裝獨家供應，三月起營收每月創高，目前本益比12倍也值得留意！

萬寶投顧楊惠宇表示，記憶體外資和企業不同調，大摩認為已經到了尾聲，但是相關大廠包含美光、旺宏(2337-TW)、華邦電(2344-TW)等都還是重申看好後市，在經過兩番不同論述及盤勢修正後，相關個股己有開始逐底現象。

晶豪科(3006-TW)取得力積電(6770-TW)福建晉華新產能，在晶圓代工不足下等於吃下定心丸，毛利率一年內由22 %跳升至36%，上半年EPS6.92元已大勝去年全年3.85元，目前本益比8倍。

華邦電(2344-TW)是台灣第二大記憶體廠，其中Nor Flash出貨給iPhone，明年D DR4及DDR5都有新產能開出，並持有51%的新唐(4919-TW)，在車用部分發展10年，目前產品比重達10%，旗下有三座晶圓廠分別為一座六吋及兩座八吋，主要提供消費電子及利基型產品，12吋新建廠在明年下半年即將量產，7月營收90億創高，毛利率由29 %跳升至42%，本益比九倍都有機會再向上！

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