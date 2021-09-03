台股上看21,000點 晶圓、光學、IC相關股全力衝刺？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，進入9月，電子族群擔任主流態勢越趨明顯，電子股成交比重維持5成之上，半導體成交比重也逾36％，半導體市況熱絡，需求遠遠大於供給，許多產能早已被客戶包下，新擴增的產能最快也要等到2022年底之後才會陸續導入。

台積電(2330-TW)這一波股價從551元回升已經漲逾11％，聯電(2303-TW)則來到64.5元，創近21年來新高，市值更突破8,000億元，躍居台股第七大。聯電11月起再調漲產品價格，驅動晶片漲10％～15％、特殊高壓製程漲至少10％，目前產能利用率100％，第三季出貨量季增約1％～2％，ASP季增6％，毛利率則挑戰35％，半導體的需求和漲價效應，支撐明年成長動能無虞。

隨著電子消費旺季來臨，美國那斯達克指數再締新猷，蘋果股價也創新高，推升蘋果市值逾2.5兆美元，若從5月中旬波段低點122.25美元來看，至今蘋果已大漲25.55％，符合技術面牛市定義，上一季蘋果營收814億美元，已經創了新高，本季新品上市股價還將有所表現，相關供應鏈股價也會跟著吃香喝辣。

據傳今年iPhone 13將支援低軌道衛星通訊，包括Globalstar、Iridium Communication都因為這個消息股價暴漲，如果訊息屬實，將首開全球智慧手機導入低軌道衛星通訊先例，並促使低軌道衛星拓展腳步加快，相關族群都要歡欣鼓舞。包括台揚(2314-TW)、穩懋(3105-TW)、啟碁(6285-TW)、騰輝電子-KY(6672-TW)、台光電(2383-TW)、華通(2313-TW)、群創(3481-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出，iPhone 13今年最大亮點在鏡頭，玉晶光(3406-TW)今年除了拿到蘋果更多後置高階7P鏡頭訂單，前鏡頭的規格也由5P升級至6P，營收可謂大進補；玉晶光7月營收已漸回溫，第三季整體營收則可望季增翻倍。玉晶光股價週三(9/1)帶量長紅，雖然面臨季線、年線雙重壓力，但三大法人開始同步進場佈局，隨著業績增溫股價將更有表現。請參考8/31 <光學雙雄發威 科技股仍為長投趨勢？(https://news.cnyes.com/news/id/4714107)>。

散熱模組廠雙鴻(3324-TW)同樣受惠蘋果新品拉貨，下半年毛利率將優於上半年，明年還會有2％～3％成長幅度。8/26為大家推薦後，股價漲了19.5元，漲幅12％，雙鴻股價才剛帶量突破半年線，投信連續8日買超832張，後續仍可期待。

另外，8/31才分享的世芯-KY(3661-TW)，股價已從669元急漲至746元，漲幅12％，股價線型持續轉強；8/24分享的欣銓(3264-TW)股價更頻創新高，漲幅逾21％，這是都是我精挑細選的優質好股。請參考8/24 <台股報復性反彈 這些股帶頭發動攻勢？(https://news.cnyes.com/news/id/4709472)>。

萬寶投顧陳子榕指出，這一波上漲外資反手買多，近4日連續買超台股790億元，加上歷年9月台股上漲居多，市場已經喊出年底前台股上看21,000點，雖然多頭氛圍樂觀，但個股表現差異仍大，佈局上仍要謹慎觀察，汰弱留強，嚴設停利停損，將資金留在真正會上漲的股票上才是致勝之道。

創意(3443-TW)與台積電緊密合作，包含CoWoS、InFo等技術，預估第三季營收表現將季增個位數，整體獲利也將優於上季，估今年每股盈餘可望站穩10元，明年重點則是放在新業務陸續進入量產，新業務佔營收的比重從去年5％增至今年20％，AI、5G相關營收也都有所提升，營運也持續向上，籌碼集中有利股價推升。

光磊(2340-TW)旗下感測元件、發光元件、植物照明三大產品線持續供不應求，推升上半年EPS 1.16元，年增127％；光磊感測元件在智能手表市佔已逾5成，下半年蘋果穿戴新品上市，加上光耦合器看漲，毛利率將優於上半年；光磊力拼轉型、積極開發次世代感測元件應用，將投入8億元建置高性能光耦元件所需機台及CIM升級、擴產，預估明年上半產能提升30％，明年營收將有30％～40％的成長空間。

臻鼎-KY(4958-TW)為全球PCB龍頭，受惠HDI、IC載板、Mini LED市占增加，上半年合併營收569.61億元創同期新高，臻鼎-KY在iPhone SLP市占持續提升，蘋果新品已進入拉貨潮，加上新電池FPCB挹注，預估今年全年獲利將成長，扭轉過去兩年營運低迷，明年EPS更挑戰11元；臻鼎-KY今年資本支出提升至143.17億元，搶攻AI、物聯網及車用市場，擴產效應也將於明年發酵。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險