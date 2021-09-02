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好好基金平台正式啟動 產官齊聚行動力挺

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

為提升金融科技產業發展，並因應創新的投資及交易型態。在金融科技創新園區(FinTech Space)輔導下，歷經金融監理沙盒 18 個月可行性驗證後，由金管會以金融科技創新實驗申請人資格，孵化出沙並改制落地的「好好證券(原名：好好投資)」在8/31上午，舉行旗下好好基金平台的啟動活動，以「投資 本該如此 簡單」為口號，宣布全台第一家「源自金融科技的證券商」正式起跑。

現場令人眼睛為之一亮的是「星球感」設計佈景主題，好好證券副董事長王伯鑫表示，好好身為剛進金融體系的新兵，他想把改變的力量，集中在能力所及的地方。未來，要打造一個「與客戶同坐一條船」的星球生態系。

回顧好好在基金產業的耕耘，已長達五年。推出的好好基金平台，是原團隊的第三次創業，「任何艱難的路，不是每個人都有機會走的」、「所有還沒成功的過程，都是正在『紮根』。」是好好證券董事長楊少銘的心路歷程。話中能清楚感受到創業路途的艱辛，更看得到堅毅與勇敢。

好好背後的推手是藍濤亞洲黃齊元總裁。黃齊元表示，結緣好好是三年前在管理的「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」，好好當時是第一期的團隊，他當時就希望發掘有潛力的金融科技公司，看上好好有更上一層樓的特質。他有信心的理由：一是，好好會是能整合許多資源的平台，不只是一個工具；二為，商業模式可快速擴大並複製到國外；最後是管理團隊有金融實務經驗，是真正了解FinTech趨勢並有執行力。

為了攜手打造台灣金融科技代表性企業，本次活動兩任前金管會主委陳樹、丁克華都親臨支持。也都從金融監理的角度表示，好好成為金融機構後，一定要更注重投資人權益、配合法律遵循。前金融研訓院董事長許嘉棟也是座上佳賓，他提到，數位化的年代，萬物都在轉型，但唯一不變的是大眾都想在兼顧穩定安全的狀態下，享受金融服務。在新型態業務的發展過程中，一定要更注重消費者保護，所做的創新業務才是真正的成功。

好好基金平台除了注重線上體驗外，在確保客戶款券資產安全，是業界唯一給足投資人「三重保障」的新標準。提供包含：經手的「交割款」交付銀行信託保管、「基金受益憑證」委由臺灣集中保管結算所保管，以及取得國際ISO 27001資訊安全認證。比一般銀行或其他基金銷售機構，擁有更多的安心新元素。此外，平台上，不但有傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造了一個次級市場交易平台，讓投資人彼此間得以直接「基金交換」。等於申贖、交換兩種機制的雙交易模式，提供客戶可自由挑選。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1453期】

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