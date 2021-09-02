封測族群進入旺季 領先大盤上漲

【撰文／黃清照】

上週本專欄提到「依照過去幾年指數大跌的經驗來看，指數反彈常常不打雙腳，經常直上月線，站穩後挑戰季線」，結果指數果然站穩月線便挑戰季線，結果祭獻還沒站穩，因MSCI季度調整，外資買回台積電，週二台積電一口氣拉到614元，指數再度往上攻堅，台積電也「剛好」回補7/15法說會的跳空缺口，7月台股高點18034點，台積電沒有參與到，這次8月台股修正到站回季線，台積電扮演重要的護國神山，半導體族群也一檔一檔接棒而上，聯電8月初創高63.9元，週二收在63.1元，又快創高了，世界先進高點156元，現在148元，表現也不弱。我說過半導體中封測股是最有機會的，上回推薦的封測龍頭日月光高點133.5元，如今128.5元，另外一檔欣銓小而美，已經領先創高了，8月初高點65.2元，現在已經71.9元了。本周持續看好封測領先台股創高，再推薦兩檔低估的封測股給各位投資朋友。

菱生虧轉盈 有爆發力

半導體封裝廠菱生(2369)去年虧0.44元，今年上半年轉虧為盈，累計賺0.8元，其中菱生因今年受惠打線封裝供不應求，加上漲價效應，第二季獲利季增75%單季賺0.51元，創下11年來新高，菱生字第一季起轉盈，第二季獲利再躍進，展望下半年，菱生已接獲多家客戶長約訂單，產線全線滿載，且為因應客戶明年需求，將啟動新一輪擴產，預計第四季開出，今年整體資本支出將達13億元，較去年跳增2倍。下半年進入旺季的菱生，營運將會更好，公司7月營收6.99億元，月增1.67%、年增56.81%，連續五個月創新高，累計前7個月營收達44.04億元，年增46.05%，表現相當強勁。