蘋果股價創高 科技股為下半年黑馬？

【撰文／陳子榕】

台股最近十分勇猛，從這一波底部16,248點一路回升至17,396點，大漲1,148點，外資連續兩日大買現貨394.66億元，期貨空單未平倉口數維持在2萬口以下，新台幣也走升至27.813元，創三個星期以來的新高，台股多頭信心繼續挺進，不過很多投資人反應這一波賺了指數卻賠了價差，這是因為台股的輪動節奏一直在轉換，因此投資策略上一定要更具靈活彈性，才能享受到賺紅包的喜悅。

正當全世界還在為Delta雷厲風行封城管制時，台灣有幸可以見到「+0」，尤其在鴻海、台積電等民間團體和政府攜手努力下，鴻海的BNT疫苗將提早在9月初進來台灣，真是一大福音。因為唯有疫情控制穩定，台灣人民生命、經濟才能更好。

台積電(2330)意外宣布漲價帶動電子族群近日強勢回歸，電子成交比重持續維持在5成以上，近五個交易日，三大法人聯手買超台積電53,697張，台積電股價已連續三日站穩所有均線，來到一個半月來的新高點。

由於晶片持續短缺，包括聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770)現在也傳出漲價之外還要求客戶簽訂2～3年長約「保價、保量」，聯電已通知客戶11月再漲代工價格，驅動晶片漲幅10%～15%、特殊高壓製程漲幅至少10%，預估聯電本季獲利繼續成長，而相關的個股下半年在漲價題材烘托下，營收獲利都可望有不錯表現。

下半年半導體市場仍十分火熱，除了蘋果iPhone 13，索尼PS 5也在下半年推出小改款，微軟則藉由雲端串流，年底要登上家用主機遊戲平台，相關供應鏈像是鴻海(2317)、和碩(4938)、台達電(2308)、今國光(6209)、茂達(6138)、鈺太(6679)、健策(3653)、欣興(3037)都將提升拉貨動能。