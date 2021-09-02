快訊

打3劑疫苗仍確診！國內首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

年輕人打BNT恐有副作用？ 指揮中心：十萬分之一機率心肌炎

蘋果股價創高 科技股為下半年黑馬？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股最近十分勇猛，從這一波底部16,248點一路回升至17,396點，大漲1,148點，外資連續兩日大買現貨394.66億元，期貨空單未平倉口數維持在2萬口以下，新台幣也走升至27.813元，創三個星期以來的新高，台股多頭信心繼續挺進，不過很多投資人反應這一波賺了指數卻賠了價差，這是因為台股的輪動節奏一直在轉換，因此投資策略上一定要更具靈活彈性，才能享受到賺紅包的喜悅。

正當全世界還在為Delta雷厲風行封城管制時，台灣有幸可以見到「+0」，尤其在鴻海、台積電等民間團體和政府攜手努力下，鴻海的BNT疫苗將提早在9月初進來台灣，真是一大福音。因為唯有疫情控制穩定，台灣人民生命、經濟才能更好。

台積電(2330)意外宣布漲價帶動電子族群近日強勢回歸，電子成交比重持續維持在5成以上，近五個交易日，三大法人聯手買超台積電53,697張，台積電股價已連續三日站穩所有均線，來到一個半月來的新高點。

由於晶片持續短缺，包括聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770)現在也傳出漲價之外還要求客戶簽訂2～3年長約「保價、保量」，聯電已通知客戶11月再漲代工價格，驅動晶片漲幅10%～15%、特殊高壓製程漲幅至少10%，預估聯電本季獲利繼續成長，而相關的個股下半年在漲價題材烘托下，營收獲利都可望有不錯表現。

下半年半導體市場仍十分火熱，除了蘋果iPhone 13，索尼PS 5也在下半年推出小改款，微軟則藉由雲端串流，年底要登上家用主機遊戲平台，相關供應鏈像是鴻海(2317)、和碩(4938)、台達電(2308)、今國光(6209)、茂達(6138)、鈺太(6679)、健策(3653)、欣興(3037)都將提升拉貨動能。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1453期】

延伸閱讀

首批93.2萬劑BNT疫苗抵台 張淑芬、顏博文接機 陳時中連說多次「感謝」

科技股助攻那指收盤創新高 標普500指數上揚

台積電ADR漲逾1% 聯電大漲超過4%

台積概念股 人氣火熱

相關新聞

好好基金平台正式啟動 產官齊聚行動力挺

為提升金融科技產業發展，並因應創新的投資及交易型態。在金融科技創新園區(FinTech Space)輔導下，歷經金融監理沙盒 18 個月可行性驗證後，由金管會以金融科技創新實驗申請人資格

5G+電動車引爆第三代半導體啟動

指數自18034跌至16248後反彈，此波的修正或回升有個特色，就是量能萎縮，去年至今很多產業及題材輪了一迴，包含連萬年不動的傳產也出現數十年難得好光景

台積電喊漲 族群大搬風挑誰？

晶圓代工產能供不應求，龍頭台積電今年上半年凍漲，今年Q2毛利率50.04%險些跌破五成，近期傳出將調漲晶圓代工報價，不論成熟製程及先進製程皆同步上漲，其中成熟製程調漲幅度最大約兩成

封測族群進入旺季 領先大盤上漲

上週本專欄提到「依照過去幾年指數大跌的經驗來看，指數反彈常常不打雙腳，經常直上月線，站穩後挑戰季線」，結果指數果然站穩月線便挑戰季線，結果祭獻還沒站穩，因MSCI季度調整

蘋果股價創高 科技股為下半年黑馬？

台股最近十分勇猛，從這一波底部16,248點一路回升至17,396點，大漲1,148點，外資連續兩日大買現貨394.66億元，期貨空單未平倉口數維持在2萬口以下

低軌道衛星商機來了！

每年科技產業都有新的主流，近兩年台股圍繞在電動車、5G、AI三大趨勢，再延伸出新的技術以及周邊產業的需求，時序已到9月初，接下來Q4結束後，新的一年又將展開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。