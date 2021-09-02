低軌道衛星商機來了！

【撰文／莊正賢】

每年科技產業都有新的主流，近兩年台股圍繞在電動車、5G、AI三大趨勢，再延伸出新的技術以及周邊產業的需求，時序已到9月初，接下來Q4結束後，新的一年又將展開，市場一定會聚焦全新的題材，我認為「低軌道衛星」正在萌芽，它不但與5G可以兼容互補，而在6G時代，行動通信與各種近端傳輸技術、低軌道衛星通信系統、以及包括毫米波在內等創新通信技術等將融合為一體，逐步實現任何人、任何物、在任何時間和地點皆可無縫式接取及覆蓋，完成最後一哩路，這是台廠的新機會。

Space X領先群雄

SpaceX自2015年提出了1.2萬顆衛星組成的「星鏈Starlink」計劃，這些衛星部署完成後將可以向全球提供WiFi服務，並降低網絡延遲。根據馬斯克的設想，從2019年到2020年，大規模的衛星發射將使約800顆衛星覆蓋美國本土；到2024 年，將有4425顆小型衛星部署在近地軌道中。另外，SpaceX還將在距地球335公里至346公里間的極低地球軌道部署超過7500顆衛星，最終，12000多顆衛星將環繞在地球周圍，為全球各個角落提供高速互聯網接入服務，但事實目前截已發射Starlink計畫1800顆，依據FCC規定，若低軌道衛星營運商申請生效後，須於6年內完成發射50％衛星，9年內則須發射其申請的衛星數量，這也意味著未來須加緊腳步完成衛星數量發射供給。