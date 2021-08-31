蘋果股價再創高 下半年科技股扛多頭大旗？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股最近十分勇猛，從這一波底部16,248點一路回升至17,490點，大漲1,242點，外資連續兩日大買現貨394.66億元，期貨空單未平倉口數維持在2萬口以下，新台幣也走升至27.813元，創三個星期以來的新高，台股多頭信心繼續挺進，不過，很多投資人反應這一波賺了指數卻賠了價差，這是因為台股的輪動節奏一直在轉換，因此投資策略上一定要更具靈活彈性，才能享受到賺紅包的喜悅。

正當全世界還在為Delta雷厲風行封城管制時，台灣有幸可以見到「+0」，尤其在鴻海、台積電等民間團體和政府攜手努力下，鴻海的BNT疫苗將提早在9月初進來台灣，真是一大福音。因為唯有疫情控制穩定，台灣人民生命、經濟才能更好。

台積電(2330-TW)意外宣布漲價，帶動電子族群近日強勢回歸，電子成交比重持續維持在5成以上，近五個交易日，三大法人聯手買超台積電53,697張，台積電股價已連續三日站穩所有均線，來到一個半月來的新高點，週二(8/31)終場收614元，成功收復六百元大關。

由於晶片持續短缺，包括聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)、力積電(6770-TW)現在也傳出漲價之外，還要求客戶簽訂2～3年長約「保價、保量」，聯電已通知客戶11月再漲代工價格，驅動晶片漲幅10％～15％、特殊高壓製程漲幅至少10％，預估聯電本季獲利繼續成長，而相關的個股下半年在漲價題材烘托下，營收獲利都可望有不錯表現。

萬寶投顧陳子榕指出，下半年半導體市場仍十分火熱，除了蘋果iPhone 13，索尼PS 5也在下半年推出小改款，微軟則藉由雲端串流，年底要登上家用主機遊戲平台，相關供應鏈像是大立光(3008-TW)、鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)、台達電(2308-TW)、今國光(6209-TW)、茂達(6138-TW)、鈺太(6679-TW)、健策(3653-TW)、欣興(3037-TW)都將提升拉貨動能。

8/17為大家推薦欣興，股價已經漲了21.5元，漲幅近2成；8/27推薦的電子書廠振曜(6143-TW)週一(8/30)盤中攻上漲停板，振曜下半年同樣具備漲價題材，業績優於上半年，拉回偏多操作。請參考8/27 <台股報復性大漲 提前鎖定9月主流股？>。

萬寶投顧陳子榕指出，台股目前以權值股表現較突出，但8月營收即將登場，搭配下半年業績及漲價題材，中小型科技股仔細挑選黑馬股諸多，只要大家持續關注我的文章，就能跟著我追蹤籌碼提早布局卡位好買點。

玉晶光(3406-TW)今年上半年因客戶新舊產品轉換調整、導致前5個月業績較低迷，隨著主力客戶新機備貨，6、7月營收連續回升。其中，7月營收站上16.48億元、月增45.2％、年增5.4％，創下近8個月以來波段新高，估玉晶光第三季營收及獲利表現，有機會順利挑戰去年下半年平均水準，估今、明年EPS將達24.4元、38元，本益比有拉高的空間。

世芯-KY(3661-TW)第二季稅後純益3.89億元，年增103％，上半年EPS高達11.22元創同期新高，第三季世芯-KY新的NRE挹注下預估營收季增5～10％，由於飛騰事件有望解套，若順利恢復出貨，第三季營收還會再高於預期。而展望明年除了有亞馬遜、Habana 7奈米AI的ASIC及大陸第二大客戶數據中心處理器訂單，還有幾個新的5奈米NRE進行，預估世芯-KY明、後年年營收複合成長率將達25％。

辛耘(3583-TW)受惠半導體需求暢旺，旗下「代理產品」、「自製設備」和「再生晶圓」三大產品線營運齊揚，產品優化下，第二季毛利率回升至43.72％，上半年EPS 2.08元；因應市場需求辛耘持續擴產，台灣12吋晶圓廠月產能已擴充2萬片、明年至4萬片；大陸新廠年底有望開出月產能5～6萬片，預計明年中達成月產能10萬片。下半年大客戶新廠到位將再挹注營收，轉投資大陸的晶圓再生廠明年也開始獲利，營運將季季走高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險