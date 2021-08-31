蔡明彰觀點：金九銀十潛力股：散裝輪、鋼鐵、封測

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，終於聯準會主席鮑威爾表明鴿派退場，年底前縮減QE，但距離升息仍遙遠，年底前縮減QE是全球股市資金動能的減速，升息仍遙遠，使資金行情退潮言之過早。

根據聯準會的利率點陣圖，最快2022年底升息一碼，由此判斷真正升息恐落在2023上半年。台灣的存款與放款利率，雙雙創歷史低點，凸顯國內資金過剩，央行總裁楊金龍曾表示升不升息看物價，台灣通膨率極低，暗示2023年前都不會升息。

結論，台股的資金行情不僅到今年底沒問題，甚至整個2022年都將持續。

週一台股攻上季線，由於上週大漲867點，已多少反應聯準會不會縮減QE，加上週五美國公佈8月非農就業報告，所以下半週台股回測季線將震盪，假如聯準會在9月21日FOMC正式宣佈縮減QE，因為市場早有預期，將會利空出盡，但11月或12月開始縮減QE，少了數百億美元的購債，仍會拉動10年期公債收益率，對股市有一定的衝擊。

於是下半年資金行情的高峰落在9至10月，一旦聯準會開始減少購債，11至12月將有回檔壓力，投資人必須掌握金九銀十的產業，今年9月及10月產業景氣看好的股票就是台股的黑馬。

晶圓代工台積電(2330-TW)即日起漲價，聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)預計10月再一波價格調整，晶圓代工是電子股金九銀十的代表。不過，晶圓代工上週股價已大漲，本週大盤攻季線，將有短線獲利回吐賣壓，到時封測與晶圓代工並非客戶關係，可望跟著漲價。

上週五費城半導體指數大漲1.96％，但台積電ADR僅小漲0.33％，全球第二大封測艾克爾(Amkor)大漲5.78％，收盤創高，走勢比台積電更強，封測金九銀十，目前本益比在10倍以下僅頎邦(6147-TW)、南茂(8150-TW)兩檔，頎邦上半年EPS 3.96元，全年估8元，南茂上半年EPS 3.08元，全年估6.4元。

萬寶投顧蔡明彰強調，同樣事情在不同時機，結果不一樣。過去一年多，晶圓代工漲價，IC設計順勢轉嫁，跟進調漲，所以IC設計毛利率及EPS跳升，股價去年以來普遍大漲數倍，甚至10倍速狂飆，但這次多數IC設計是利空，晶圓代工價格大漲使成本加重，但面板、筆電、記憶體的終端需求減弱，第四季IC設計漲價有變數，更麻煩傳出晶圓代工要求IC設計簽2～3年長約，以確保取得晶圓產能。但最大風險是2023年聯準會升息，使半導體產業開始供過於求。

其實股價會說話，中小IC設計因為有主力介入，或許還有一波拉高的逃命行情，但一線IC設計龍頭的聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)第二季EPS分別17元、16元、10元及10元，單季都大賺一個股本以上，但今年股價最高點都出現很早。

以生產面板驅動IC的天鈺為例，最高395元，早出現在4月初，比面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)今年最高點4月底更早，這在強烈暗示將來晶片生產過剩，因而長期籌碼趁高點出脫。

簽長約但景氣反轉的例子是太陽能，2006年國內太陽能景氣大好，業者搶料多晶矽，簽10年長約，在當時太陽能缺料時代，高價搶料似乎合理，但後來多晶矽由天價快速往下崩盤，高價料源成本壓力及存貨跌價損失是長期的痛，太陽能電池龍頭茂迪(6244-TW)從2006年天價985元崩跌，去年最低3.84元，現在30元。

萬寶投顧蔡明彰強調，傳產的鋼鐵、散裝輪，今年金九銀十特別明顯，美國眾議院可望在9月通過1.2兆美元基建法案，中國鋼鐵減產逐步落實，鐵礦石大跌四成，使鋼鐵產品利差擴大，由於鐵礦石期貨跌在8月，而鋼鐵下游需求8月中下旬進入季節性回升階段，鋼價可望走強，鋼鐵業利潤9至10月回穩。

中國大陸鋼鐵龍頭寶鋼公告上半年利潤205億人民幣，比去年同期增長253％，創上市來最佳業績，週一寶鋼突破前高，4月創下9.54元人民幣，這是陸股鋼鐵金九銀十的訊號，台股鋼鐵股老是一日行情，即將被翻轉了。

大陸鋼鐵產量佔全球一半以上，必然對台灣鋼鐵業景氣有重大影響，寶鋼已創高點，但中鋼(2002-TW)距離4月高點46.75元，還有20％。上次寶鋼盤價持續上漲，在3月時，當時的今年來股價大漲20％，但當時的中鋼今年來僅漲2％，因而中鋼4月起由25元發動一波補漲，不漲則已，一波波段漲幅高達87％。

在投資人的認知，貨櫃三雄今年來績效應是台股第一，但散裝輪運價8月來漲勢凶悍，以輕便型為主的四維航(5608-TW)今年來大漲415％，取代萬海(2615-TW)、陽明(2609-TW)成台股第一飆股，同一集團的慧洋-KY(2637-TW)今年來大漲276％，排名第五。

注意台股今年來漲幅前五名都是航運股，四維航、慧洋-KY第二季EPS分別1.78元及2.1元，都來自於本業，單季毛利率分別43.71％及40.51％，比IC設計更好，企業營收是所有散裝輪唯二創歷史新高，估計8月續創高，金九銀十下，估四維航今年EPS 6元以上，慧洋-KY 7元以上，都會改寫歷史新高。

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