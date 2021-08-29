反彈轉回升 提前鎖定9月潛力股？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台積電(2330-TW)突如其來火速漲價，讓台積電股價飆漲可望重返600元大關，台積電一改之前凍漲態度，成熟製程漲20％、先進製程漲10％，而且即刻全面適用，台積電毛利率穩守50％之上應該沒問題了，但由於目前已經邁向第三季底，台積電漲價效應在第四季會比較明顯，而以目前晶片供需持續吃緊來看，台積電報價明年還會有5％～10％的上漲空間。

台股這一波修正拉回，八大官股肩負護盤使命，8/6開始至上週最後一個交易日為止，八大官股買超台股324.84億元，投信一樣在台股下跌時搶進買超71.58億元，尤其投信從8/10以來，天天買台積電累計7,769張，這一次台積電股價強升，法人可說是大豐收。

挾著台積電的漲勢，近期半導體成交比重上升一度回到37.7％，人氣聚集回籠。之前有一度市場擔心半導體重複下單、景氣反轉，或者供過於求，但從目前產線滿載，甚至豐田、福斯等不到晶片被迫減產種種跡象來看，半導體旺盛循環到2022年都沒問題，這也是半導體廠能夠強勢漲價的原因。即便半導體業積極擴產，但新增產能預估最快也要到2022年底之後才可能陸續導入，而這段期間包括5G、HPC、電動車、IoT等發展需求恐將前仆後繼塞滿晶片產線。

磊晶廠漢磊(3707-TW)是國內目前第三代半導體SiC(碳化矽)唯一已建置4吋與6吋產能的廠商，由於單價比一般邏輯IC代工價格貴10倍，獲利明顯上升一舉扭轉虧損態勢，上半年EPS達0.07元，漢磊目前訂單能見度已經上看明年1H，隨著全球5G、電動車、衛星等快速發展，業績將節節攀升，目前漢磊的GaN、SiC營收占比約15％～20％，預估未來2、3年將急速竄升至80％。

IC封測欣銓(3264-TW)近期訂單爆滿，一直到明年上半年都十分樂觀，為因應客戶需求，欣銓今年資本支出再上修，從年初的50億元上調到70.85億元，調幅將近4成，也是史上最高。8/24為大家推薦後股價從59.4元漲到69.1元，漲幅16％，投信從7月中開始不離不棄買超欣銓逾29,000張，欣銓股價週五創新高，後市仍值得期待。請參考8/24 <台股報復性反彈 這些股帶頭發動攻勢？(https://news.cnyes.com/news/id/4709472)>。

萬寶投顧陳子榕指出，台股在連漲四日之後，本週週線收紅867點，接下來挑戰季線，目前量價配合得宜，可望驚驚漲。全球央行年會Jackson Hole正在舉行，市場將持續關注美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)的談話。此外，南韓首開亞洲主要經濟體第一槍，宣布升息1碼，造成韓國股市盤中下挫，雖然台灣利率可望「連六凍漲」，但升息議題還是可能隨時干擾股市，因此建議大家持股上仍要汰弱換強，關注法人作帳行情，抓緊好股票的起漲點。

中美晶(5483-TW)旗下擁有太陽能和半導體矽晶圓兩大事業體，受惠全球綠能政策推行，太陽能事業已連續三季獲利，今年太陽能電站案場金額高達15～20億元，明年繼續成長；半導體矽晶圓業務方面，轉投資的環球晶明年稼動率穩居高檔，目前矽晶圓業務佔比9成，供需吃緊下報價可望續漲。中美晶上半年EPS達6.11元，全年EPS上看12元。

晶焱(6411-TW)為IC設計廠，受惠全球電子產品對ESD(靜電防護)需求大增，目前晶焱ESD全球市占率已達12.6％，年增1.2％，為全球第三大，預估明年全球ESD出貨量將達600億顆，年成長50％；工控及車用應用產品今年上半年也都有明顯成長，晶焱透過產品優化和改善成本結構，推升上半年毛利率回升至近42％，全年營收有望挑戰新高。

振曜(6143-TW)目前產線以黑白電子閱讀器為主，但彩色電子閱讀器成本降低、良率提升，受到客戶搶訂，已開始量產出貨，預估未來每年需求高達6,000萬台，遠高於現在1,500萬台；在缺料情況下，振曜上半年營收仍年增1成，下半年缺料情況可望緩解，也將調漲價格反映成本，加上物流箱紙標籤出貨增加，下半年成長會優於上半年，第四季將攀高峰。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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