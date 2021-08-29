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攻擊量不足的台股 如何操作能積小勝變大贏？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，台積電漲價效應擴大，股價連漲5天也帶動大盤本周周線收一根867點的長紅棒，指數也逼近7/15高點18034切8/5高點17643的下降趨勢線，下周是否一舉突破並挑戰季線17636，還是拉回再打第二隻腳，除了觀察Fed最新貨幣政策態度，台股的成交量也是關鍵。

以今(27)日亞股強勢表現來看，市場似乎預期Fed不會提前縮減購債，而且對於未來升息機率遠高於降息已有心理準備，因此對股市的影響相對有限，從韓股對韓國央行升息1碼的反應不大，就可以看得出來。

萬寶投顧王榮旭強調，台股最大的問題在於缺乏攻擊量，這波大盤近千點的反彈，資金點火台積電、聯電、金融與傳產等權值股，但只漲指數，許多個股未見反彈，無法引起內資共鳴，紛紛退場觀望。大盤越漲量越萎縮，量價背離醞釀指數漲多拉回，如果9月量能不出，大盤空間不大，個股表現為主。

下周將陸續公布個股8月營收，估計車用電子及半導體相關進入旺季的產業，將繳出好成績，股價往往領先表態。上周專欄看好車電股同欣電(6271-TW)、強茂(2481-TW)及順德(2351-TW)皆領先大盤回到前波高點，但整體量能不足之下，強勢股無法一波到底，來到前波高點需大量換手，否則會再拉回洗盤。此時就要靈活操作，採取高出低進賺取價差的策略，積小勝也能變大贏。

台積電大漲成熟製程代工費用20%，將使產業鏈漲勢更兇猛，IC設計看似受害，但因為晶片需求遠大於晶圓代工產能，才讓晶圓代工業者敢大幅漲價。IC設計業者可以更有理由對客戶再次調漲價格，就看個別公司的轉嫁成本能力，基本上公司規模越大越有轉嫁成本能力，中小型IC設計業者面臨晶圓代工漲價壓力較大。

萬寶投顧王榮旭認為，短線IC設計受到壓縮，但矽智財IP股反而受惠，例如力旺(3529-TW)與智原(3035-TW)，權利金是以晶圓代工價格依比例認列，晶圓代工漲價等於可收更多權利金，受惠最直接。智原明年量產的案子很多，產能還有聯電支援，下半年到明年業績成長力道強勁，近一周以來投信緊急回補約5000張。

即將進入第三季季底，也是法人救第三季績效最後的機會，所以留意投信認養股，例如矽晶圓合晶(6182-TW)6到8吋矽晶圓需求強勁，也吸引投信最近天天買超，大客戶台積電、聯電與世界先進先進持續漲價，代表晶圓代工產能一路滿到明年。

業績吃下定心丸的還有封測，龍頭股日月光投控(3711-TW)產能吃緊，並且直言平衡點約要到2023年，是產業景氣最明朗的族群之一。日月光已經收復所有均線、逼近前波高點，融資卻一路大減，籌碼流向投信手中，籌碼的變化與聯電如出一轍。

萬寶投顧王榮旭強調，籌碼只要洗乾，法人點火即使大牛股要漲也很快，何況中小型股，例如欣銓(3264-TW)就是投信點火的封測股，今天直接長紅越過前高。封測族群還可留意南茂(8150-TW)，隨股價逼近前高融資也是一路下滑，投信持股不離不棄，今年EPS上看6元，目前本益比還不到10倍。此外，億光(2393-TW)受惠電動車需求帶動光耦合器產能滿載，今年EPS上看5元，融資大減4成多，只缺法人點火，後市看好。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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