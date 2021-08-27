航運+第三代半導體來電！

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇指出，影響股市漲跌的因素有基本面、籌碼面以及心理面，其中基本及心理都會影響籌碼，市場時常有不理性事發生，主要是反應投資人的情緒，漲的時候會特別興奮、跌的時候會特別緊張，所以會有超漲超跌的情況產生，然而畢竟情緒只是一時，一切都終將回歸理性，也就是基本面上。

美國去年GDP受疫情影響下跌3.5%、今年預估成長6%，台灣去年GDP成長3.1%、今年增加5.8%，但由於台灣去年基期較高，所以成長性還是強過美國，而整體上市櫃第二季的獲利首次突破兆元年增80%、上半年稅後盈餘達到1.96兆年增111%，基本面良好但是信心不足下許多個股大受委屈，接下來在聯準會轉鴿，加上當沖稅延長之下，疑神疑鬼賣壓結束後，有數字的好公司將重回成長軌道！

中國寧波舟山港碼頭因員工確診 Delta 變種病毒而關閉，其港務吞吐量僅次於上海及新加坡，為全球第三大港口，雖然傳出已恢復停靠作業，但也突顯病毒對運力的影響，波羅的海乾散貨指數(BDI)已突破4000點大關創11年新高，歐美年節旺季加上塞港問題無解，第三季航運類股仍舊是賺很大。

萬寶投顧楊惠宇表示，航運報齊漲，短線最強的是BCI，日租金來到5萬美元之上，BCI主要運送焦煤、燃煤、鐵礦砂、磷礦石等工業原料，載重量8萬噸以上，此也為航運族群之大宗，代表為中航(2612-TW)，慧洋(2637-TW)及新興(2605-TW)等。

中航(2612-TW)10艘貨船皆以海岬型為主，因為主要載物為鐵礦砂等，故和基建關連性高，去年獲利1.67元在同族群中表現優異，上半年歸屬母公司業主淨利10.26億元，因持有陽明(2609-TW)、中菲行(5609-TW)、陸海(5603-TW)，使得業外獲利高達9.91億元，上半年EPS5.20元，為散裝航運股中的獲利王，第二季及第三季都有兩艘換約，在日租大幅提高下，獲利也將明顯提升，可惜業外比重太多不穩、加上股價短線飆漲，本益比己來到12倍，散裝龍頭慧洋(2637-TW)及三雄長榮(2603-TW)，陽明(2609-TW)，萬海(2615-TW)本益比介於4～6倍，相比之下(物美價廉)許多。

萬寶投顧楊惠宇強調，傳產代表舊產業，著重景氣循環，而電子則在於創新，今年電動車康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)乃至Mini Led的聚積(3527-TW)都強勢創高，而整體電子股回溯到最上游則是在於半導體材料的創新。

環球晶(6488-TW)董事長徐秀蘭股東會表示，SiC(碳化矽)需求強勁，基板已小量出貨外，明年將進一步擴展至磊晶，未來在5G、電動車、低軌衞星等，電子零件都要符合高壓、高頻、高容量之「三高需求」，目前各大廠商針對第三代半導體的設備支出也己經創下新高，「第三代半導體國家隊」鴻海(2317-TW)、中美晶(5483-TW)、漢民、廣運(6125-TW)各大集團搶攻。

萬寶投顧楊惠宇指出，第三代半導體目前仍由科銳(Cree)、意法半導體(ST)、英飛凌及羅姆(ROHM)等IDM廠為主，但在大廠委外代工加上台廠直追下，仍有發展空間。

鴻海(2317-TW)以25.2億取得旺宏6吋晶圓廠，預計將再投入數十億元採購設備，用以生產第3代半導體碳化矽（SiC）功率元件，相關概念有設備廠的京鼎(3413-TW)、帆宣(6196-TW)，IC設計有天鈺(4961-TW)及MOSFET富鼎(8261-TW)，封測則為訊芯(6451-TW)，其中以富鼎及訊芯受惠較大。

中美晶(5483-TW)旗下則有環球晶(6488-TW)及宏捷科(8086-TW)與朋程(8255-TW)，其中環球晶在碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）皆有佈局，SiC部份是由基板發展至磊晶，GaN則有4及6吋晶圓產能。

策略性入股宏捷科(8086-TW)後，借助其在第二代半導體砷化鎵(GaAs)代工經驗，由環球晶提供原料給宏捷科生產RF，互相發揮其優勢，而旗下另一小金雞朋程(8255-TW)則負責Power產線．

漢民集團旗下則是有漢磊(3707-TW)及嘉晶(3016-TW)，為在台廠中對GaN較早佈局者，己具備將GaN磊晶導入製程生產能力，並且在2019年就開始小量生產，漢磊主要提供6吋代工服務，而嘉晶則是生產4吋及6吋的SiC矽晶圓，雖然目前獲利不多，但己順利由虧盈。

廣運(6125-TW)集團轉投資盛新材料，旗下太極(4934-TW)持股55%，主攻碳化矽（SiC）基板，雖然於去年6月才成立，因背後有中科院技術移轉，故在進程上發展也加速，其中4吋碳化矽基板送驗中，順利可於年底量產。

萬寶投顧楊惠宇表示，矽製成的半導體，由於單一材料故也較單純，但第三代為化合物半導體，兩種不同材料要融合有難度存在，光磊晶部份依製程不同也會導致良率不同，主要的代表為富采投控(3714-TW)及對岸之三安光電，至於代工部份則有台積電(2330-TW)、世界先進(5347-TW)、宏捷科(8086-TW)及茂矽(2342-TW)等，半導體之新材料所引發之商機，值得期待！

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險