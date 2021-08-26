世豐訂單滿到明年 美建築市場需求大增

【撰文／陳澤樂】

世豐螺絲(2065)8/20舉行線上法說，受惠北美地區對DIY、建築市場暢旺，3大廠與委外廠的產能利用率已近乎滿載，總經理陳駿彥表示，訂單能見度已到明年第2季，且世豐今年逐季反映原物料成本，又往利基型中長尺寸螺絲發展，挹注獲利持續向上。

去年因疫情衝擊，DIY居家修繕需求提升，疫情趨緩後，也帶動建築工業應用領域訂單回溫，挹注世豐合併營收達新台幣7.09億元、稅後淨利0.59億、每股稅後盈餘(EPS)為1.29元，逆勢繳出歷年單季新高；今年上半年合併稅後淨利為1.12億，EPS 2.48元。

世豐銷售比重為:美國約70%、亞洲11%、歐洲與澳洲各佔7%，美國地區成長動能最強，但歐洲接單也較去年同期翻倍。目前世豐單月出貨約2,500至3,000噸，3大廠加上委外廠商的產能利用率已近乎滿載。對於鋼價等原物料價格高漲，Q4還有上漲空間，但漲幅應會趨緩。世豐已在越南購地，但受疫情影響海外設廠進度遞延，未來越南會著重在低單價規格產品，高附加價值則留在台灣生產，越南若全數開發後，月產能可達3,000噸，初期估計可對營收貢獻約10億元，而在越南設廠將享有{6年的減稅}。

陳駿彥表示，世豐部分產品都有逐月調漲來反映成本，運費方面多採FOBM(Free On Board, 裝運港船上交貨價)，有9成客戶吸收運費，因此運費調漲影響不大，估計第3、第4季毛利率可與第2季持平，目前訂單能見度已能達明年第2季以上。

世豐過去以中短尺寸螺絲為主，毛利率約10-20%，但中長尺寸螺絲才是利基型產品，毛利率約20-27%，目前中長尺寸螺絲生產比重提升至28%，未來仍有10%成長空間。萬寶投顧估將會再創營收獲利新高，鋼鐵股中值得期待!