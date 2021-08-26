台股反彈指標：航運三雄、晶圓雙雄、電動車

【撰文／楊惠宇】

美國變種病毒擴散下，使得聯準會鷹派官員改變態度，政府延長當沖降稅，盤面利空消化下，台股進行反攻，融資來到2700億比前波低點少近200億。

上市櫃7月營收維持高檔，主計處公佈今年經濟成長上修至5.88%為11年以來新高，台股基本面沒問題，但是卻在最好的時代，走出最壞的行情，原兇在大戶因「當沖降稅」及「當沖新制」兩大政策下抽銀根，導致盤面上有數字的、沒數字的股票皆跌，許多績優好股跌的一塌糊塗，若要觀察指數未來是回升或反彈，則要觀察盤面不合理現象是否消除，若未消除則為反彈、若己消除則為回升。

要成為觀察指標者，需具二個條件，一為業績表現良好、二為有題材，因為有話題的族群市場接受度高，才能成為指標，放眼符合此條件為三者，分別為航運三雄、晶圓雙雄及電動車。

第四季為歐美年節旺季，商人準備為年底需求拉貨，導至美國西岸塞港加重，目前等待入港船隻己接近年初高峰，而塞港主因設備及人力短缺，人力短缺則受限於疫情，中國到美西的貨櫃運費為疫情前十倍，海運仍處於吃緊狀態。

長榮(2603)匯豐估今年賺38.1元，明年21、後年9.7元，目標價185元，不同法人估出來目標價天差地遠，有89元也有上看371元，不如回歸實質基本面來看，就算以匯豐明年獲利來估算，本益比也只有6倍，而目標價185元也遠高於目前價位。