內資愛台股 衝刺季底作帳？

【撰文／陳子榕】

台股從波段高點拉回下修近1400點，週一(8/23)開紅盤一路走高，終場漲約400點，上週我就提醒大家不需要對行情太過悲觀，按照時間波計算本週就能見到反彈，尤其內資大團結用力護盤買台股，投信自8/6以來買超近90億元，八大官股光上週就買了247億元，加上政府基金進場，台股週一總算穩站前一日高點16,507點之上，短線止跌訊號出現，只是台股量能不到4千億元，上面均線蓋壓，近期仍屬震盪整理格局。

外資週一反手大買台股142億元，新台幣同步收漲，除了因為台股很多股票已經殺很大，還因為台股底子確實很厚。台灣7月外銷訂單再報喜訊，不但創同期新高且連17紅，預估8月還會再成長；另外7月份的工業生產指數和製造業生產指數雙成長，兩者一樣創同月新高並連18紅。其中積體電路業因為5G、HPC、IoT、車用需求實在太強烈，加上消費性電子記憶體容量提升，讓晶圓代工出現連續21個月的雙位數成長佳績。接下來蘋果新品要上市，生產拉貨動能只會更強勁。

蘋果iPhone13預估初期出貨1億支，首批支援毫米波(mmWave)的iPhone13就高達6000萬支，因為現在全球都致力推展5G，未來不論是高速運算、電動車、物聯網全都需要靠5G搭橋。

毫米波已是未來趨勢，高通5G手機晶片已經可以支援應用，聯發科(2454)明年要推出的天磯20005G晶片也會開始支援毫米波，而蘋果iPhone 13為了升級毫米波，單機搭載整合天線封裝(AiP)模組的數量會由3組增加到4組，而隨蘋果導入，也將帶動非蘋手機大舉跟進。AiP封裝的日月光投控(3711)及BT載板的景碩(3189)將是最大受惠者。