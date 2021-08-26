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石英元件需求暢旺 晶技低估

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

那斯達克連四紅突破一萬五大關，美國道瓊、費半亦受到激勵站回均線，台股先跌反而弱勢，指數自7/15 18034回跌，最低跌到16248點，緩跌時間長達一個月，高低點近1800點，持股操作現金部位最好保留六成以上，拉回才能逢低加碼買入，此波下殺不少中小型股拉回三成以上，卻也出現優質電子股的難得好買點。但我認為下殺至此底部已現，低估股逢低買，尤其是受惠長線趨勢的族群，其中電動車、車電相關族群最看好，Mosfet、連接器、車用電子、MCU以及部分業績股已出現止跌回升，喜歡大波段操作的投資人，可以分批酌量布局。

晶技連兩年擴大資本支出挑戰龍頭地位

今年上半年車用晶片大缺貨，台積電釋出產能將在Q3大量開出，同時因疫情影響，馬來西亞封城導致晶片產能受限，估計車用晶片供需失衡將持續到明年，產能開出後將帶動相關汽車電子營運暢旺，加上國際汽車大廠紛紛投入研發電動車、自駕車，過去不看好電動車的燃油車廠，今年開始紛紛表態將支持電動車，其中石英元件有望受惠，對比過往燃油車平均使用8~10顆，電動車頻率元件使用量高達60-80顆，使用量數呈倍數成長。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1452期】

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8/20外資大賣496億創下史上第六大單日賣超，將台股殺到見血，今年的賣超5600億已超過去年全年，指數從今年最高點跌幅也達1800點，而美股逆勢創下新高

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