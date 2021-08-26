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元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

最好的時代 最難的選股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

8/20外資大賣496億創下史上第六大單日賣超，將台股殺到見血，今年的賣超5600億已超過去年全年，指數從今年最高點跌幅也達1800點，而美股逆勢創下新高，帶動台股醞釀反彈的契機，IC設計7月最飆，但反彈的力道分歧，只有新唐(4919)靠著投信認養逆勢創下新高；晶宏(3141)受惠電子標籤的趨勢，站上月線，其餘漲多的IC大多都弱勢，尤其面板驅動IC反彈力道最弱，市場資金集中在車電族群，但並非是過去ADAS的零組件如同致(3552)、為升(2231)等，而是車用半導體股才是本波主流。

美國總統拜登已正式端出高達1.2兆美元以上的基礎建設計畫，這是引爆點，其中，斥資達150億美元，推廣電動車擴大應用，並將耗資75億美元，廣設50萬座充電站、約500萬根充電椿，要求到2030年美國銷售的汽車中一半來自電動車，同時也將協助車廠進行設備改建等計劃。

美國雖然有特斯拉這家領導世界的廠商，但發展電動車上落後於世界其他國家，在新車銷售中，中國6%是電動車，歐洲10%，英國11%，而美國只有2%，這次拜登推的政策只能使命的追趕，畢竟這是世界上第二大的汽車市場和汽車廢氣排放源頭。

此外，歐盟立法要求2035年全面禁止汽油車、柴油車銷售，日本和英國更把同樣禁令的時間設在2030年，中國政府也早就要求2035年大多數銷售的汽車是電動車，統計今年1～7月全球電動車銷售總量到313萬輛，已經超越去年銷售總和，電動車時代來得比想像還快！

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1452期】

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