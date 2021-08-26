最好的時代 最難的選股
【撰文／莊正賢】
8/20外資大賣496億創下史上第六大單日賣超，將台股殺到見血，今年的賣超5600億已超過去年全年，指數從今年最高點跌幅也達1800點，而美股逆勢創下新高，帶動台股醞釀反彈的契機，IC設計7月最飆，但反彈的力道分歧，只有新唐(4919)靠著投信認養逆勢創下新高；晶宏(3141)受惠電子標籤的趨勢，站上月線，其餘漲多的IC大多都弱勢，尤其面板驅動IC反彈力道最弱，市場資金集中在車電族群，但並非是過去ADAS的零組件如同致(3552)、為升(2231)等，而是車用半導體股才是本波主流。
美國總統拜登已正式端出高達1.2兆美元以上的基礎建設計畫，這是引爆點，其中，斥資達150億美元，推廣電動車擴大應用，並將耗資75億美元，廣設50萬座充電站、約500萬根充電椿，要求到2030年美國銷售的汽車中一半來自電動車，同時也將協助車廠進行設備改建等計劃。
美國雖然有特斯拉這家領導世界的廠商，但發展電動車上落後於世界其他國家，在新車銷售中，中國6%是電動車，歐洲10%，英國11%，而美國只有2%，這次拜登推的政策只能使命的追趕，畢竟這是世界上第二大的汽車市場和汽車廢氣排放源頭。
此外，歐盟立法要求2035年全面禁止汽油車、柴油車銷售，日本和英國更把同樣禁令的時間設在2030年，中國政府也早就要求2035年大多數銷售的汽車是電動車，統計今年1～7月全球電動車銷售總量到313萬輛，已經超越去年銷售總和，電動車時代來得比想像還快！
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1452期】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言