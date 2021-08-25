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反彈延續 這些股有望帶頭回升？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股從波段高點拉回下修近1,400點，週一(8/23)開紅盤一路走高，終場漲約400點，週二再漲76點，終場收16,818點，持續邁向萬七關卡；上週我就提醒大家不須對行情太過悲觀，按照時間波計算本週就能見到反彈，尤其內資大團結用力護盤買台股，投信自8/6以來買超近90億元，八大官股光上週就買了247億元，加上政府基金進場，台股週一總算穩站前一日高點16,507點之上，止跌訊號出現，不過上面均線蓋壓，近期仍屬盤堅震盪格局。

外資週一反手大買台股142億元，新台幣同步收漲，除了因為台股很多股票已經殺很大，還因為台股底子確實很厚。台灣7月外銷訂單再報喜訊，不但創同期新高且連17紅，預估8月還會再成長；另外7月的工業生產指數和製造業生產指數雙成長，兩者一樣創同月新高並連18紅。

其中，積體電路業因為5G、HPC、IoT、車用需求實在太強烈，加上消費性電子記憶體容量提升，讓晶圓代工出現連續21個月的雙位數成長佳績。接下來蘋果新品要上市，生產拉貨動能只會更強勁。

蘋果iPhone 13預估初期出貨1億支，首批支援毫米波(mmWave)的iPhone 13就高達6千萬支，因為現在全球都致力推展5G，未來不論是高速運算、電動車、物聯網全都需要靠5G搭橋。

毫米波已是未來趨勢，高通5G手機晶片已經可以支援應用，聯發科(2454-TW)明年要推出的天磯2000 5G晶片也會開始支援毫米波，而蘋果iPhone 13為了升級毫米波，單機搭載整合天線封裝(AiP)模組的數量會由3組增加到4組，而隨蘋果導入，也將帶動非蘋手機大舉跟進。AiP封裝的日月光投控(3711-TW)及BT載板的景碩(3189-TW)將是最大受惠者。

蘋果iPhone 13和MacBook新品規格升級，包括A15應用處理器、數據機晶片、AiP模組、支援飛時測距(ToF)的升級鏡頭、3D感測模組縮小等等，都需要更長的測試時間，隨著蘋果進入高頻拉貨期，預期每小時的測試價格會再繼續上漲，相關測試廠包括欣銓(3264-TW)、京元電(2449-TW)、矽格(6257-TW)都有望受惠。

萬寶投顧陳子榕指出，週四全球央行年會Jackson Hole舉行，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)也會在隔日發表談話，投資市場必然關注，建議投資人目前進場仍應謹慎，持續汰弱留強，選擇業績展望佳的股票，才能讓投資達到進可攻、退可守的成效。

漢磊(3707-TW)積極搶攻第三代半導體元件市場，漢磊是國內目前SiC唯一已建置4吋與6吋產能的廠商，由於單價比一般邏輯IC代工價格貴10倍，順利帶動漢磊第二季開始扭轉虧損，上半年EPS達0.07元，轉虧為盈；目前訂單能見度已至明年上半，隨著全球碳中和、5G、電動車、衛星等快速發展，業績會節節攀升，目前漢磊的GaN、SiC營收占比約15％～20％，預估未來2、3年將急速竄升至80％。

欣銓(3264-TW)為半導體測試廠，客戶多為歐美日IDM國際大廠，受惠半導體暢旺，第二季財報三率三升，EPS達1.35元，創歷年新高；下半年邁入旺季，客戶增加封測委外釋單，訂單已至年底，預估旗下通訊、5G、RF、車用產品都有明顯成長，而因應市場龐大需求，欣銓今年資本支出從50.85億元上修至70.85億元，全年營收預估雙位數成長，EPS挑戰4元。

捷敏-KY(6525-TW)為功率半導體封測廠，上半年營收22.17億元，年增27.96％，EPS 3.05元，為同期新高。受惠於功率半導體需求爆發，目前客戶已在預約明年產能，捷敏-KY訂單能見度清晰，預期下半年透過產能去瓶頸，及合肥新廠年底前加入貢獻行列，整體營運表現將更勝上半年，預期今年營收將成長逾2成。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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