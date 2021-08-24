蔡明彰觀點：BDI衝上4,000點展開主升段 散裝輪毛利率大噴發

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，當前台股兩大變數，Delta病毒及聯準會縮減QE，使大盤失守半年線，力守16,000點，本週聚焦一年一度的傑克森霍爾全球央行年會於8月26日舉行，傑克森霍爾年會一向被視為全球央行，尤其是聯準會政策風向球。

聯準會若有重大政策，通常會選擇這個場合宣佈，近來全球股市大幅回檔，有很大原因是提前反映聯準會可能在傑克森霍爾年會透露縮減QE的細節。

上週台股重挫640點或跌幅3.8％，創近三個月來單週最大跌幅，外資倒貨賣超700億元是最大元兇。不過，Delta病毒增加疫情的變數，聯準會縮減QE，需要與市場提前溝通，循序漸進，避免引發金融動盪。這次傑克森霍爾年會相當低調，從種種跡象研判，聯準會應不會在8月26日宣佈縮減QE。

觀察8月非農就業報告後，最快將在下次FOMC的9月21日有所動作，那個時點正好是中秋變盤。如果8月26日聯準會平靜無波，等於台股爭取到一個月的空窗期，在中秋前反彈一波，滿足點至少指向季線反壓17,400點。

週一台股大漲399點，創高點18,034點修正以來單日最大漲幅，就是反映8月16日或許聯準會不會宣佈縮減QE，然而不是100％的有把握。週二起，大盤接近半年線17,000點，必然有很強大解套賣壓，激烈震盪難以避免。

回顧歷史經驗，聯準會縮減QE，分成討論、宣佈、實施三個階段。從討論到宣佈，對股市衝擊最大，反而宣佈後，利空出盡，實施往往股市創新高，目前聯準會每月購債1,200億美元，其中，800億美元公債、400億美元抵押貸款證券。聯準會可能會先減少400億美元抵押貸款證券，對市場立即造成資金動能收縮的作用。

萬寶投顧蔡明彰強調，上次美國因應金融海嘯，於2009年實施三輪QE，聯準會於2013年5月宣佈縮減QE，2014年元月開始縮減QE，最後2015年年底升息。當年聯準會主席伯南克(Ben Bernanke)輕忽市場對縮減QE的恐慌，沒有充分與市場溝通，就突然宣佈，引發全球股災。

台股從宣佈縮減QE的2013年5月8,439點，跌到6月7,663點，一個月大跌9％，但2014年元月開始縮減QE，反而創8,668點高點，完全收復失土。不過，2015年12月升息，又跌回7,981點，表示聯準會升息，對台股仍是負面效應。

不論聯準會縮減QE或升息，外資都會在台股大舉提款，今年來外資賣超台股5,800億元，已超過去年全年賣超的5,400億元，未來要逐漸讓投資人相信一件事，即便2022年美國升息一碼，台灣也只會跟進升息半碼，100萬元存款，一年才增加利息1,250元，不會使台股資金動能減弱。

萬寶投顧蔡明彰強調，歷史經驗顯示，從聯準會宣佈縮減QE到實施，美國10年期公債收益率將跳升，這個階段打壓科技成長股。

研判9月21日FOMC可能宣佈縮減QE，11月或12月實施，因此目前10年期公債收益率1.25％，將在年底大幅跳升至2％，對台股科技成長股指標台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、矽力-KY(6415-TW)不利，於是大盤或許爭取到中秋節前的利空空窗期，不見得是台股短線的多頭指標。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股現階段選股邏輯，在未來有限的空窗期內，盡量介入股價爆發力大的個股，週一盤面給予了答案，航運股漲停家數13檔，居所有類股之冠。

尤其，散裝輪檔檔漲停，倒是有明顯內資介入的中小電子漲停不多，今年初就領先做頭的世芯-KY(3661-TW)攻上漲停，因為整理時間已長達半年，介入風險低，表示內資大戶採取最安全的操盤手法。

萬寶投顧蔡明彰強調，現在最佳選股方向是年底聯準會實施縮減QE，哪些產業景氣仍看好？先前股價跌過，航運、鋼鐵都滿足這些條件。

全球景氣溫溫度計BDI指數衝上4,000點，創13年新高，使得散裝輪股價一飛沖天。全球上次景氣全面大好，使BDI在金融海嘯前創11,000點歷史天價，後來崩跌，但中國啓動4兆人民幣救經濟，推動基礎建設，拉動BDI 2009年反彈，重返4,000點，但4,000點就是過去13年散裝輪運價天花板。

這次BDI攻上4,000點意義重大，美國即將實施1.2兆美元基建是最大推手，不同於3月蘇伊士運河、5月鹽田港塞港塞到貨櫃輪，這次寧波舟山港塞到散裝輪。中國各大碼頭嚴格檢疫，煤炭大漲，提前冬季補庫存，是BDI大漲主因。

BDI大漲，散裝輪毛利率、EPS快速增長。 第一季BDI平均1,700點、第二季3,000點，現在4,000點，又較第二季增加逾三成，BDI展開去年以來的主升段。

裕民(2606-TW)現貨比重佔7成最多，第一季毛利率14.56％，第二季29.45％，季增一倍，大增15％。四維航(5608-TW)第一季毛利率16.57％，第二季43.71％，季增1.6倍，大增27％。台航(2617-TW)第一季毛利率29.33％，第二季41.9％，季增0.4倍，增加13％。慧洋-KY(2637-TW)尚未公佈完整財報，但估計將從第一季29.05％，上升至40％。

換言之，四維航、慧洋-KY、台航等小型船舶為主的散裝輪，毛利率與聯發科的46％相同水準，但股價未必給予高度關注。

講到毛利率，貨櫃三雄更驚人，第二季長榮(2603-TW)54.78％、陽明(2609-TW)60.17％、萬海(2615-TW)51.4％，都高於台積電的50.04％。根據長榮法說，貨櫃輪景氣旺到明年中，所以貨櫃三雄的毛利率持續成長。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險