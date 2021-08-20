量縮築底 抓緊換股時機迎接下半年成長股？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會(Fed)有關縮減購債規模的討論曝光，全球股市天翻地覆，不只美股連續兩天重跌，拖累台股短線再破底，這使得台股整理的時間會再稍微拉長，但預估台股下週底部有機會浮現，建議大家底部浮現後，伺機而動。

全球智慧穿戴裝置大廠Garmin(台灣國際航電)第二季營收大報喜，營收13.3億美元，年增53％；營業利益3.71億美元，年增97％；Garmin同時上修全年財測，預估全年營收可達49億美元，EPS 5.5美元。

Garmin是做導航起家，但後來Google Map和iPhone手機的普及迫使Garmin另謀生路，開啟運動休閒手表產品，除了年輕人越來越喜歡運動，疫情之後大家對健康的重視也帶動銷售，像是「快樂缺氧」名詞出現後，有血氧偵測功能的健康手環銷售都是翻倍成長。由於Garmin台灣廠區的產能已接近滿載，近日宣布將於南科再投資90億元擴大建廠，繼續爭搶全球健康穿戴裝置的大餅。

此外，下個月蘋果就要發布iPhone 13，Apple Watch 7預料也會同步亮相，相關供應鏈下半年業績將大幅躍進。

相關概念股包括IC設計聯發科(2454-TW)、聚積(3527-TW)、凌陽(2401-TW)、封測南茂(8150-TW)、精材(3374-TW)、微控制器盛群(6202-TW)、新唐(4919-TW)、感測元件晶技(3042-TW)、原相(3227-TW) 、電源管理台達電(2308-TW)、PCB台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、組裝鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)、仁寶(2324-TW)。

南茂(8150-TW)受惠消費性及車用電子需求增溫，帶動記憶體封測成長優於DDIC，目前產線維持高稼動率，第三季封測代工報價續漲，持續挹注獲利表現，6、7月我多次推薦南茂，股價從46.5元一路漲到59.8元，漲幅3成，這一波台股拉回修正，南茂股價穩站季線之上，相對抗跌，下半年仍有機會。

萬寶投顧陳子榕指出，要提醒大家的是，雖然台股目前盤勢偏弱，但中長線並不悲觀，除了有經濟優異的基本面支撐，台股當沖降稅政策已確定再延長3年。此外，新制勞工退休基金已陸續撥付640億元委外代操，將適時為大盤點火助旺，八大官股週四(8/19)一口氣買超台股133.94億元，預料下週台股可望落底，大家趁此機會好好檢視手中持股，汰弱留強，並跟著我佈局下半年績優股，在下一波台股登高時才能大豐收。

順德(2351-TW)客戶涵蓋Infineon、STM等國際IDM大廠，順德在3月已經有一波報價調漲，第三季將持續微調，目前訂單已至年底，客戶並開始預訂2022年產能；預估順德三大產品線車用、工業、消費產品今年都有雙位數成長，下半年毛利率可望維持19％～20％高水位，而新廠預計第四季投產，將帶動順德營收季季增長；順德上半年EPS達2.25元，已超越去年全年EPS 1.92元。

捷敏-KY(6525-TW)為國內唯一一家專注在功率半導體封測的業者，隨著5G、車用等趨勢帶動功率半導體需求噴發，公司大啖MOSFET、IGBT(絕緣柵雙極型電晶體)、二極體等封裝訂單，從年初一路滿到年底，且客戶也在排隊等待合肥廠新產能，訂單能見度達2022年，預期今年營收將成長逾兩成。

玉晶光(3406-TW)在蘋果iPhone 13擴大取得廣角、長焦鏡頭訂單，下半年iPhone的混合市占率將大幅提升至40％～45％，明、後年還會持續增加，iPhone 13後置廣角鏡頭從5P升至6P，加上良率改善，預估玉晶光第三季營收季增108％、毛利率挑戰43％；此外，AR/VR訂單挹注，預估玉晶光明、後年年複合成長率將躍升2成，遠遠超出整體產業6％的成長幅度；估今、明年EPS將達24.4元、38元。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險