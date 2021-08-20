下週可望落底 第四季成長股領先看?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，這一波台股從18,034點拉回至今16,375點最低點，總共拉回1,659點，跌幅9.2％，但很多好股票的股價都已經是砍了再砍，跌幅超過大盤，雖然週三(8/18)台指期刻意拉抬結算，但融資週三竟小增，週三短底已破，以時間波計算，下週可望加速趕底，離底部已不遠。話說：如果投資人之前於萬八附近，有聽我的建議減碼持股，現在手邊就有資金可以好好佈局，股票有退有進，這就是操作的藝術。

下半年重頭戲就是蘋果，蘋果股價近日盤中再創新高151.68美元，總市值已經突破2.5兆美元，比加拿大國內生產毛額(GDP)還要高，顯然投資市場對蘋果新品十分看好，iPhone 13預計9月第三週亮相，Pro機型有1TB容量，配置LiDAR感測器，整體而言改款幅度不大，聚焦在晶片、電池和鏡頭。而蘋果為了提升5G滲透率，首批毫米波(mmWave)iPhone 13估計高達6千萬支。

因此獨家拿到M1晶片製造的台積電(2330-TW)、覆晶整合天線(FC-AiP)封裝日月光投控(3711-TW)、鏡頭廠玉晶光(3406-TW)、大立光(3008-TW)、載板廠欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)、PCB廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、軸承新日興(3376-TW)、電池廠新普(6121-TW)、射頻元件穩懋(3105-TW)、全新(2455-TW)、宏捷科(8086-TW)、組裝廠鴻海(2317-TW)、仁寶(2324-TW)下半年業績都將大顯身手。

萬寶投顧陳子榕指出，隨iPhone 13同場加映的預估還有Apple Watch 7、AirPods 3、iPad mini 6、MacBook Pro 2021等。其中，iPad今年首度導入Mini LED，接下來新品將持續推升Mini LED出貨動能，此外大陸今年剛批准Apple Watch ECG(心電圖)功能，加上疫情之後人們對健康更加關心，因此預估也將帶動Apple Watch 7銷量，相關供應鏈包括台積電、日月光投控、石英元件廠晶技(3042-TW)、電池廠台達電(2308-TW)、台表科(6278-TW)、GIS-KY(6456-TW)均可望受惠。

另外，今年載板市場十分火熱，不論電腦、遊戲、手機、5G、AI全都需要載板，國內載板三雄今年都投入大量資金積極擴廠，但遠遠趕不上市場需求的速度，且載板具有高技術、高品質、高資本門檻，未來5年都仍大有可為。

萬寶投顧陳子榕指出，週三在大漲的行情下，我還是請投資人多觀察幾天，等中期底部打出來後再出手，週四台股重挫450點，就說明了謹慎出手還是好的，好股票還是要搭配好買點，才能為股市常勝軍啊。接下來的行情中，我預估最慢下週有機會浮出底部，先幫大家準備好口袋名單，籌碼好的個股隨時有機會彈升。

和碩(4938-TW)7月營收為885.32億元，年減14.73％、月減0.3％，為近4個月低點，上半年表現平淡，進入下半年，i13推出，第三季的營收可望呈現季增正成長。預估消費性電子產品，在主要客戶機種更新帶動下，預期出貨量可穩定成長，通訊產品則會依據終端市場需求，做好最適當的產能調整，提升管理及生產效率，下半年營運仍保持樂觀看待。

美琪瑪(4721-TW)第二季稅後淨利達8,800萬元，季增率達66％，每股盈餘1.18元，創下2018年第二季以來新高，上半年EPS 1.88元，超越去年1.64元。美琪瑪電池材料相關營收比重均保持5成以上，量化寬鬆的資金環境，帶動國際貴金屬價格走揚，電池材料加工接單也因電動車產業需求成長，美琪瑪第二季營收重返8億元大關，毛利率成長到17.02％，下半年終端需求續旺。

捷敏-KY(6525-TW)為功率半導體封測廠，上半年營收22.17億元，年增27.96％，EPS 3.05元，為同期新高。受惠於功率半導體需求爆發，目前客戶已在預約明年產能，捷敏-KY訂單能見度清晰，預期下半年透過產能去瓶頸，及合肥新廠年底前加入貢獻行列，整體營運表現將更勝上半年，預期今年營收將成長逾兩成。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險