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潤泰新上半年獲利破百億 南山人壽巨額貢獻
【撰文／陳澤樂】
潤泰新(9945)8/12公布半年報，在轉投資南山人壽貢獻下，推升獲利飆破百億元，創下近八年新高，每股稅後純益高達7.16元。第2季營收達63.54億元、年增68.5%，稅後純益達37.82億元，較去年同期大增1.5倍，每股純益達2.6元。上半年營收達115.92億元，較去年同期76.28億元增加51.9%，毛利率為20.9%，稅後純益達104.10億元，較去年同期44.3億元激增1.3倍，每股稅後純益達7.16元，大幅優於去年同期的3.05元。
潤泰新7月營收達29.25億元，較去年同期大增一倍，累計前七月營收達145.37億元、年增58.6%。
潤泰新表示，雖然今年本業營運入帳個案較少，不過業外光是南山人壽貢獻，讓今年上半年營運創高峰；今年板橋江翠「潤泰文樺」完工入帳，該案在6月開始交屋，預計8月為入帳高峰，今年第3季為營運高峰。
明年營運初估可挹注營收，包括「潤泰敦峰」、「松濤苑」兩大成屋案外，還會新增「潤泰鼎峯」、「潤泰文樺」、「犁和段公辦都更」、「青田街案」等完工新案，明年營建本業確定轉強。
潤泰新未來十年集團儲備了充足的業績動能，推案規模總銷售面積將超過10萬坪，換算可推案金額初估破1,000億元，未來十年業績來源無虞。
今年下半年預計推出三大新案，包括台北市大安區的「潤泰大安富陽」、「青田618」及位於信義區的「潤泰信義」等建案也會陸續推出，三大案賞屋地點將在CITYLINK松山壹號店3樓所開設新建案聯合展示中心。
潤泰新表示，除了轉投資南山人壽挹注外，旗下子公司潤弘業務正於大量施工階段，在本業有建案交屋認列，以及潤弘貢獻之下，營運將持續強勁。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1451期】
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