潤泰新上半年獲利破百億 南山人壽巨額貢獻

台股自8月以來大幅修正，已經跌回致6月起漲點，一口氣跌掉兩個月以來的漲幅，有人推給當沖降稅不延長，有人怪罪MSCI調降評等，但在股市有個千古不變的道理，當利多不漲時，漲多就是最大的利空，當利空不跌時，跌深就是最大的利多

2021-08-19 11:44