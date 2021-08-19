台股震盪下的穩健績優股
【撰文／楊惠宇】
市場傳出當沖降稅將不再延長，及「當沖處置新制」上路下，美國聯準會還沒抽市場銀根，台灣大戶開始先徹退，7月上市櫃總營收3.32兆元，雖比6月3.35兆略低，但仍比去年同期成長8.8%，並為史上7月最佳紀錄，但這份好消息並未反應至股價上，許多有營收個股還是同步下跌，讓投資人開始懷疑基本面，其實「好的股票終會反應價值」，但畢竟在台股大幅震盪下，個股波動起伏難免，於是金融便成為此時最穩健的標的。
金融股主要分三大區塊，壽險、銀行及證券業務，其中壽險業因有龐大投資部位，所以在全球景氣復甦下，光處份股債收益就有很豐碩的獲利，而美國狂潵錢面臨通膨問題下，勢必要縮減購債或及緩步升息，美國十年公債殖利率上升將會繼續帶動壽險股於債券投資上收益，另外升息有望擴大存放款利差，對於金融股皆為正向發展。
金控雙雄勝利大躍進
講到金控中的壽險，當推壽險雙雄富邦金(2881)及國泰金(2882)，富邦金旗下富邦人壽、產險、證券上半年獲利創下歷史新高，而主要的動能在於富邦人壽的投資獲利及產險熱賣，取得日盛金控55.76%股權下，6月即開始認列其投資收益2.4億元，前7月獲利己大賺一個股本，超越去年8.54元，本益比不到6倍。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1451期】
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