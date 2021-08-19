籌碼由散戶流向法人 下半年LED崛起

【撰文／王榮旭】

LED產業過去因市場已逐漸飽和，大多應用在LED車燈、戶外看板、照明，隨著技術製程進步，Mini LED、Micro LED成為未來LED重點發展趨勢，Mini LED背光將背光源晶片尺寸縮小，並矩陣式密集排列，相對於傳統直下式背光，更具輕薄省電，且與OLED相比Mini LED於成本、產品壽命具有競爭優勢，Mini LED背光於2020年開始陸續使用於NB、平板等應用。APPLE在新版iPad Pro首度使用Mini LED，未來將陸續推出配備Mini LED背光螢幕的高階產品，如Macbook Pro及Mac，預計下半年將開始放量。

富采受惠Mini LED出貨，Q2轉虧為盈

多家品牌廠商已推出Mini LED電視，如韓系品牌Samsung推出Neo QLED量子電視、LG推出QNED MiniLED電視，Mini LED顯示器需使用大量LED，蘋果2020年在龍潭廠投資百億設廠，攜手友達與富采專攻Micro LED及Mini LED，其中富采最早提出技術領先同業，集團成功整合晶電、隆達資源，Mini LED自Q2放量出貨，單季EPS 1.03元成功轉虧為盈，Q2毛利率大跳升22.73%，相比Q1毛利率成長將近五成，隨著蘋果擴大採用Mini LED，下半年營運成長可期，投信在大盤回檔時逆勢布局，目前股價仍守在均線之上相對強勢。同樣受惠蘋果還有惠特，LED點測、分選設備訂單已排至年底，代工業務也大幅成長，今年上半年獲利5.06，全年上看一個股本，7月營收首度突破5億，股價衝到225元後跌至年線為長線佈局買點。