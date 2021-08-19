Delta衝擊全球 哪些股H2>H1？

【撰文／陳子榕】

台股近期跌跌不休，連續8根黑K棒並失守半年線，量能持續落在低檔3千多億元的成交量，這一波台股拉回高低有1200點，修正幅度7%，雖然很多投資人很擔心接下來走勢，但我們可以看到新台幣匯率升值1.2分，顯示資金仍留在國內，只待籌碼沉澱，等待台股落底後，好股票隨時有機會反彈。

市場已經預期美國聯準會(FED)今年底開始縮減QE，但美股近日仍創新高，市場甚至預測標普會一直漲到2023年，上看5,060點，以標普近日收盤4,468點來看，還有13.25%的漲幅空間，這信心主要來自美國企業獲利，預估標普企業今年營業利潤每股200.51美元，明、後年分別提升至218.92美元、230美元。

台灣7月出口379.5億美元再創新高，出口已是連13紅，企業獲利更是一把罩，今年預估年成長35%，因此在台股拉回整理時，可以關注下半年、甚至明年業績展望佳的族群，尤其全球晶片荒景況依舊，缺貨效應的半導體。

受惠全球科技轉型爆增的需求，包括台積電(2330)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、欣興(3037)產能持續維持滿載，而MOSFET、整流二極體、MCU廠也因大缺貨，交期都延長4~6個月，連帶推升價格持續上漲，即使擴產還是遠遠趕不上市場需求的速度，台積電已經預告今明兩年產能都是緊繃，而新唐(4919)也宣布9/1起調漲晶圓代工價格15%。