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今年正準備大翻修 M60A3戰車發生煞車故障衝下邊坡事故

電子財報績優股搶反彈

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

台股進入8月份後陰霾籠罩，加權指數連跌九天跌幅千點，頭尖頂頸線正式跌破，OTC更為嚴重，成為全球跌幅第一的市場，由於萬七之上實質套牢區，頭部套牢量不小加上又有融資餘額不退等籌碼面問題，相對美股道瓊與標準普爾指數還在創歷史新高而言，台股脫鉤程度可謂異常疲軟，除了摩根士丹利證券發表「記憶體寒冬來臨」報告引發DRAM、NAND Flash、NOR Flash等相關電子族群重挫之外，台股自身也有內憂，年底當沖降稅是否延長的不確定性因素明顯衝擊市場信心，種種利空導致內資大戶縮手，成交量能縮雖不到3000億，即便多項技術指標已經進入短線超跌區，行情仍低迷不振，不過，股市就是歷史部段重演，漲多一定就會回檔，跌深就會迎來反彈，目前台股確實已經出現跌深的狀況，雖然還沒看到止跌訊號出現，但跌深都會有技術性的反彈，要怎麼搶短，大戶一定會先從有基本面的個股作選擇，本篇精選30檔Q2獲利季增、年增50%以上的電子股，這表示確實公司的業績持續維持成長，提高搶短的勝率。

IC設計業績最好殺最兇

8吋供應鏈吃緊的問題已經成為半導體產業的考古題，今年到年底的產能早就在上半年定案，現在IC設計廠商都在搶明年的產能，儘管半導體短期有雜音，但IC設計今年缺產能缺怕了，明年要能成長，一定就要拿到比今年更多的產能。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1451期】

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