蘋果股價創高 下半年蘋概股機會來了？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股近期跌跌不休，連續9根黑K棒並失守半年線，量能持續落在低檔3千億元附近的成交量，這一波台股拉回高低有1,300點，修正幅度8％，雖然很多投資人很擔心接下來走勢，但我們可以看到新台幣匯率升值，顯示資金仍留在國內，只待籌碼沉澱，等待台股落底後，好股票隨時有機會反彈。

市場已經預期美國聯準會(Fed)今年底開始縮減QE，但美股近日仍創新高，市場甚至預測標普會一直漲到2023年，上看5,060點，以標普近日收盤4,468點來看，還有13.25％的漲幅空間，這信心主要來自美國企業獲利，預估標普企業今年營業利潤每股200.51美元，明、後年分別提升至218.92美元、230美元。

台灣7月出口379.5億美元再創新高，出口已是連13紅，企業獲利更是一把罩，今年預估年成長35％，因此在台股拉回整理時，可以關注下半年、甚至明年業績展望佳的族群，尤其全球晶片荒景況依舊，缺貨效應的半導體。

受惠全球科技轉型爆增的需求，包括台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、日月光投控(3711-TW)、欣興(3037-TW)產能持續維持滿載，而MOSFET、整流二極體、MCU廠也因大缺貨，交期都延長4～6個月，連帶推升價格持續上漲，即使擴產還是遠遠趕不上市場需求的速度，台積電已經預告今、明兩年產能都是緊繃，而新唐(4919-TW)也宣布9/1起調漲晶圓代工價格15％。

Delta病毒在全球肆虐，全球重要半導體生產基地馬來西亞、越南、菲律賓、泰國等紛紛加強管制，下半年半導體供應不但難以紓緩，恐怕更為吃緊，預估2023年才有可能達到供需平衡。

相關個股包括聯發科(2454-TW)、瑞昱(2379-TW)、聯詠(3034-TW)、南茂(8150-TW)、精材(3374-TW)、盛群(6202-TW)、杰力(5299-TW)、順德(2351-TW)、華邦電(2344-TW)都可留意。7/9為大家推薦的南茂股價已經漲到歷史新高59.8元，漲幅近25％，投信8月以來持續買超1,548張。好股票低檔布局，利潤空間才會大。請參考7/9 < 拜登壓運價 資金奔向財報佳蘋概、電動車族群？(https://news.cnyes.com/news/id/4675337)>。

萬寶投顧陳子榕指出，這一波台股下殺，融資已減肥161億元，投資人可待浮額清洗後進場佈局，尤其年底將到期的當沖降稅政策可望再延長，台股後市資金動能強勁，只要持續關注我的文章，就能帶領大家低檔卡位佈局下半年黑馬股。

欣興(3037-TW)因載板需求吃緊，推升欣興上半年EPS達2.74元，較去年同期成長119.2％，預估中階成熟產品要至2024年供需才能趨緩，而HPC類高階載板至2026年仍十分短缺；因應客戶需求，300億元投資興建的楊梅廠將於下半年陸續投產，初期以成熟產品為主，明年導入新產品，估2023年楊梅廠產線就會滿載；受惠產能擴充，欣興第四季業績將有顯著成長，下半年優於上半年，業績一路旺至2026年。

台郡(6269-TW)受匯損及新品開發成本提高影響，台郡上半年EPS為1.79元，低於去年同期2.7元，但公司營運已落底，下半年受惠新增TWS耳機軟板天線及手機LCP高頻天線模組訂單，估第三季營收將突破100億元，第四季再優於第三季。而全年天線模組營收比估拉高至25％，LCP挹注下將帶動毛利率表現，估今年EPS達11.4元、明年14.7元；台郡今年資本支出70億元用於兩岸擴產，年增85.23％。

南茂(8150-TW)受惠稼動率提升，南茂上半年EPS達3.08元，幾乎快接近去年全年EPS 3.26元，由於晶圓產能持續吃緊及記憶體材料交期拉長，南茂7月再調漲部分封測價格，第三季還會再漲；下半年在需求推動下，各產品線皆維持成長，記憶體成長優於驅動IC，將支撐營收逐季走揚，預估全年EPS達6.29元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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