台股止跌三大訊號 這些電子散戶籌碼落入法人手中

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，台股跟歐美股市強勢的表現脫鉤，大盤從7月高點18034呈現ABC三波回跌。A波從18034跌到16893，共跌了1141點，隨後反彈到B波高點17636之後，再拉回走C波修正，如果C波與A波等距測量，C波跌1141點到16500點，差不多回測前波大漲3000點之後，回跌2分之1的幅度。

今天大盤收盤再漲不到200點就會回測到16500點整數關卡，估計會有一定的支撐，目前技術指標也已經進入超賣區，隨時會有跌深反彈，但是否真正止跌反攻，要看3大訊號。

第一，出現失望性的賣壓。5月台股連續跌破季線跟半年線，引發恐慌性賣壓，5/17大盤暴跌近500點，上市櫃共約500家跌停，並且爆出近5100億的大量之後才止跌反攻。這一次下跌市場信心潰散，不同於5月份的急跌，這次盤跌不僅把整理時間拉長，融資下降的速度也不夠快。

第二個指標要看融資的減肥幅度。5月大盤從17709跌到15159，共跌掉2550點，跌幅約14%，同期融資大減了20%。融資減幅遠大於大盤的跌幅，所以融資洗乾淨之後，大盤不但漲回前高，還漲得更多。

這次上市櫃融資共減了300億左右，融資減幅與指數的跌幅相當，籌碼洗淨的速度慢，也延後的行情落底的時間。未來如果籌碼洗得更乾淨，行情向上的力道才會大。

最後一個訊號是，大盤必需守住低點3日不破，方可確認行情正式止跌，行情未止跌之前，保留資金最重要。這波不少業績股跌破季線之後，已經有超跌的味道，只要籌碼洗乾淨，要漲回來不難。

觀察傳產與電子這波籌碼的變化，航運股融資減肥就比較有限，因為天天利多不斷，所以即便股價腰斬，搶短攤平的還是很多，導致股價該彈而不彈，用橫盤代替反彈是弱勢的表現，手中已有持股的人，不宜在此時攤平搶短；若未持有的人，則可以觀察整理平台是否再被跌破，而引發另一波賣壓，直到不再破底才進場。

萬寶投顧王榮旭強調，績優電子股因為基期比較高，最近補跌壓力大，融資大減且籌碼流入法人手中，這波急跌下來反而是機會。例如聯電(2303-TW)從63.9元跌到56.1元，跌幅約12%，融資卻從29.7萬銳減到22.7萬，融資減幅23%遠高於股價跌幅。投信過去9個交易日天天買超，累計達到2.5萬張，是標準散戶籌碼流到法人手中的績優電子。

另外，新唐(4919-TW)波段跌幅15%，同期融資卻大減41%，投信大買6000多張；同欣電(6271-TW)波段跌幅約13%，融資銳減39%，投信則大買逾4000張。波段融資大減四成的還有順德(2351-TW)與旺矽(6223-TW)，籌碼一樣從散戶流入投信法人的手中，後市看好。受限篇幅，還有更多個股分析，會在LINE粉絲團與讀者分享

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