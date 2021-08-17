台股大震盪下的穩健績優股

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，指數7月中收在18034，歡樂的日子只維持一天，隨即往下修正，歐美及亞洲股市皆在高檔，惟獨台股憔悴，最低打到16893後反彈，但上攻無力又跌破。

因市場傳出當沖降稅將不再延長，及「當沖處置新制」上路下，美國聯準會還沒抽市場銀根，台灣大戶開始先撤退，內資做法和外資不同，外資多做長線投資買權值股，內資喜歡談戀愛但沒要天長地久，多鎖定中小型股操作，這也是此波OTC重挫的原因。

7月上市櫃總營收3.32兆元，雖比6月3.35兆略低，但仍比去年同期成長8.8%，並為史上7月最佳紀錄，但這份好消息並未反應至股價上，許多有營收個股還是同步下跌，讓投資人開始懷疑基本面，其實「好的股票終會反應價值」，但畢竟在台股大幅震盪下，個股波動起伏難免，於是金融便成為此時最穩健的標的。

萬寶投顧楊惠宇指出，今年以來上市金融保險指數曾大漲30%，這個數字對比漲個不停的股市，實在是小意思，雖然金融股本身股性就較溫吞，但在許多金控獲利大躍進情形下，就突顯出其價值所在。

金融股主要分三大區塊，壽險、銀行及證券業務，其中壽險業因有龐大投資部位，所以在全球景氣復甦下，光處份股債收益就有很豐碩的獲利，而美國狂潵錢面臨通膨問題下，勢必要縮減購債或及緩步升息，美國十年公債殖利率上升將會繼續帶動壽險股於債券投資上收益，另外升息有望擴大存放款利差，對於金融股皆為正向發展。

講到金控中的壽險，當推壽險雙雄富邦金(2881-TW)及國泰金(2882-TW)，富邦金旗下富邦人壽、產險、證券上半年獲利創下歷史新高，而主要的動能在於富邦人壽的投資獲利及產險熱賣，取得日盛金控55.76%股權下，6月即開始認列其投資收益2.4億元，前7月獲利己大賺一個股本，超越去年8.54元，比較可惜的是近三年配息率只有38%，不過現金殖利率仍有4%水準，本益比不到6倍。

另一檔國泰金(2882-TW)近三年平均配息率42%，現金殖利率約4.6%，去年稅後大賺760億元，為金控成立近20年來新高，在美元升值下壽險避險成本將可大幅下降，去年資本適足率145％，在大型金控中排名第一外，子公司國泰人壽資本適足率更高達360％，亦為六大壽險公司中排名第一高，上半年獲利6.65元也是超越去年全年5.41元，本益比不到5倍比富邦金更「物美價廉」些，至於殖利率最高者為永豐金(2890-TW)約近5%，近三年配息最大方為兆豐金(2886-TW)，平均發放率高達82%。

至於以銀行業務為代表者為中信金(2891-TW)，近兩年獲利都介於2.15元左右，台灣人壽保險雖然不若國泰金及富邦金來的強，但也繳出不錯的成績單，在全球低利率環璄下，銀行的存放利差、淨利仍有待提升，雖然今年獲利上看3元大幅成長，但比起國泰金的一個股本以上還是相差一截，本益比7倍高於雙雄，股價淨值比1.12和同業相差不遠。

相比之下新光金(2888-TW)上半年獲利1.03元，己逼近去年全年1.12元，不過其中有出售所持有之碧湖天建案12.6億元收益，成長力道雖沒中信金來的強，不過本益比不到6倍，加上股價9元出頭遠低於淨值17.34，長線有機會先拚回到票面價值。

至於以證券業務為主的代表則為元大金(2885-TW)及開發金(2883-TW)，元大金旗下有金雞元大證為券商龍頭，去年獲利1.99元創歷史新高，今年在股市熱絡下新開23萬戶，約占整體市場新開戶數34%，業績能力優於同業，獲利為全體金控前四大，同時也是唯一不以壽險為主要獲利之金控，近期受累股市不佳而跌破均線，不過外資仍是持續買進中。

開發金(2883-TW)將中國人壽溢價17%百分百併入，將推動銀行、證券、私募股權、風險投資、資產管理和保險等相關業務，上半年盈餘成長率高達460%，為金控股中盈餘成長第一名，合併中壽題材下股價有機會再創高，相較起來股性較積極。

萬寶投顧楊惠宇強調，外資不買單台股，但卻對金控股情有獨鐘持續買進，一來因金控本身股本大，大量資金進出也較不會影響到股價、二來今年十五大金控上半年獲利皆成長、以及許多個股本益比皆小於8倍情形下，符合在台股大震盪下，可以長期投資的穩建標的。受限篇幅關係，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入楊惠宇粉絲團，立即享有更多個股資訊。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險