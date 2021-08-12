鼎固回台要砸2百億 首站台中購地鎖定自住客

【撰文／陳澤樂】

日月光集團旗下鼎固-KY 2012年掛牌上市，資本額174億元，位居台灣營建業之冠，為台灣首家主攻中國房地產返台的上市公司，主要推案在上海、重慶一線城市地鐵站區域，最大股東為鼎固董事長張洪本，與其兄、日月光集團董事長張虔生，合計持股97.38%。

鼎固-KY(2923)總經理張能耀表示，鼎固陸續推出的建案銷售均開出紅盤，商用不動產租賃收益亦表現持穩，對後疫情時代的房市長線展望持審慎樂觀。鼎固過往的不動產項目多在中國，去年鼎固住宅銷售達111億元，主要由上海嘉定造鎮推案「鼎固華庭」、與無錫「宛溪雅居」完銷貢獻，今年以嘉定「匯景華庭」3-4期為銷售重點，採「邊建邊售」，首批300戶，總銷56億，每戶坪數約27~40坪，受中產客群青睞，自春節開賣至今銷售已破九成。

在商用不動產項目，鼎固項目主要位上海及重慶，過去三年每年租賃收入平均約20億元，以「上海日月光中心一期」貢獻最大，該中心以商場及辦公樓租賃為主，受惠上海地鐵9號線穿越、及打浦橋站台在商場地下二樓，在「後疫情」期間商場日均人流量仍可達6萬人，商用不動產開發進度，緊鄰一期的「上海日月光中心二期」，預計2024年底完工，「上海嘉定商辦大樓」，也正陸續興建中。

在台建案開發規劃，鼎固-KY(2923)與宏璟建設(2527)今年5月以33.17億共同取得台中14期市地重劃區土地，面積約五千坪，兩家公司各持分一半，每坪公告價格為66.5萬，張能耀看好台中產業大廠群聚效益、帶動就業增多的住宅需求，且該地鄰近有「漢神洲際棒球園區」，好市多北屯店去年底也已進駐，生活機能完善，本案預計將規劃興建大型住宅。