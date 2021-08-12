【撰文／楊惠宇】

股票壓回後有兩種走勢，一種是持續弱勢，另一種為反彈向上，能否扭轉局勢，數字是最重要關鍵，有數字的公司，短期會受行情波動影響，但長期還是有向上實力，所以當一檔股票回檔時，要判斷能不能「重返榮耀」，最基本要從數字來去做觀察。

旺季+缺工塞港，運費持續升溫

上月底上海集裝箱指數(SCFI)又創下歷史新高，全球主要航線也持續上漲，遠東到美東的運價更突破萬元天價，年底消費旺季廠商急著拉貨，偏偏此時不但塞港，還面臨找不到人的囧境，美國單日確診人數破10萬，港口卸貨效率降低，自然船隻週轉率也下降，加上韓國大廠韓新商船員工薪資喬不攏，恐釀罷工下讓運力更加吃緊，航運股下半年獲利還有空間。

萬海(2615) 為全球第11大航商，全球海運市佔率1.7%，今年第一季因加購新櫃以及美國線航班下，讓獲利大幅跳升，也讓其股價高於長榮及陽明。長榮(2603)為全球第7大航商，和萬海不同，主要經營遠洋航線，是全球新建船數最多的航商，北美線運量規模及占比為國內最高，也是航運三雄中股價淨值比最低者。