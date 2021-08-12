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新北增1接種死亡個案 打完莫德納快1個月突沒呼吸

FED明年底升息 誰有長線機會？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股連續三天下跌，月線得而復失，關鍵在於成交量下滑，週一(8/9)大盤成交量連3,500億元都不到，量能不足將使指數整理時間拉長；在8月第一週外資大買台股325億元，是外資買超亞股當中最高的，反而是投信上週逢高調節，顯見指數目前處在高位階，風險增加，多空相互拉鋸。而雖然週一指數下跌但台積電(2330)強拉尾盤有做多意味，台股要再拚萬八，企業除息、7月營收和半年報將是關鍵。

目前公布的企業7月合併營收，已經有高達94檔營收創新高，預計累計家數將會破百，產業集中在半導體，載板、車用電子、導線架、鋼鐵、航運。包括瑞昱(2379)、聯詠(3034)、超豐(2441)、敦泰(3545)、盛群(6202)、譜瑞-KY(4966)、台表科(6278)、健策(3653)等，都是我和大家分享過的潛力股，股價很多也都創新高，下半年正逢電子出貨旺季業績仍有展望。

一向擅長價值型投資的股神巴菲特(Warren Buffett)旗下的柏克夏海瑟威最近已經連續三個季度大幅減持股票，主要是因為他認為美股頻創新高，現在股票太貴了，而他現在手邊持續握有的四大持股當中唯一的科技股就是蘋果(Apple)，可見巴菲特對於蘋果未來的營運動能仍充滿信心。

市場現正密切關注蘋果第三季的新品發表會，除了iPhone 13，Apple Watch 7、AirPods 3都可能同步登場。AppleWatch7採雙面系統級封裝(SiP)，騰出的空間預估加大電池容量或安裝其他感測器，外觀除了螢幕變大、邊框變窄，也多了綠色款式，且中國大陸今年批准了Apple Watch ECG(心電圖)功能，將有助於刺激銷售；

包括晶圓代工台積電、封測廠日月光投控(3711)、石英元件廠晶技(3042)、載板廠南電(8046)、景碩(3189)、PCB廠台郡(6269)、等等都可望受惠。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1450期】

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