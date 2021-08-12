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新北增1接種死亡個案 打完莫德納快1個月突沒呼吸

封測股進入旺季 誰會漲？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

今年晶圓代工吃緊，台股護國神山台積電至二月不過高點後，股價進入整理，時間長達半年，至今仍未結束，台積電是先進製程代表，產能早已滿載，而今年最吃緊的反而是在成熟製程部分，最大受益者是聯電及明年開出新產能的力積電，伴隨著晶圓代工吃緊，封測產能也供不應求，上半年封測龍頭日月光帶頭漲價，即便調漲後訂單仍滿載，日月光8月股價創下新高，日月光與聯電是近期法說會後少數創高的公司，可見趨勢就在成熟製程及封測股上。

日月光Q2 EPS 2.4元，不僅創下單季獲利歷史次高，累計上半年共賺4.37元，預計第三季即可超過去年全年，先前我介紹過封測族群今年加大資本支出，去年日月光資本支出近17億美元，今年增加10~15%，約19~20億美元，其中65%的資本支出用於封裝設備、20%用於測試設備。

過去為了能在更小的矽晶圓晶片中塞入更多的元件，隨著晶片製程微縮，產能、建置成本與技術難度不斷墊高，已經引起產業對摩爾定律法則是否還存在產生疑慮，取而代之的是晶片堆疊的聲浪。2.5D、3D、小晶片架構的晶片多跌技術成主流，對日月光等大廠來說，目前首要目標就是解決缺貨問題，然而投資首選，我認為除了像過去我介紹的矽格(6257)，他是今年資本支出幅度最大者，在這波台股的下沙中，股價仍力守五日線之上，因此我認為中小型的封測廠將比權值股更有投資利基。

欣銓擴大資本支出 下半年將開花

欣銓7月營收10.7億元，創下歷史新高，月增8.5%、年增30.6%，替下半年營運表現打出漂亮的第一槍，欣銓上半年賺2.37元，但由於上半年車用晶片緊缺，使營運增幅並不大，這問題到下半年達到緩解，預期測試訂單也會接踵而來，將成為推升營運成長動能的主因之一，欣銓在車用IC測試耕耘已久，客戶為國際一線車用IDM大廠，等同間接切入歐美車廠供應鏈。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1450期】

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