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新北增1接種死亡個案 打完莫德納快1個月突沒呼吸

7月營收創高最抗震

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

加權指數呈現上有壓下有撐的尷尬狀態，OTC也跌破月線呈現弱勢，由於當沖證交稅減半優惠將在今年底到期，傳出財政部傾向不再延長，引發市場高度關注，導致短線客觀望，大盤成交量快速萎縮到3500億，市場都在等待整理末段是向上還是向下變盤，此時的選股方向將以7月營收創高為主，尤其要以月增率大幅成長的個股才有驚喜，市場對於漲價利多似乎已經有所鈍化，因此必須有令人驚豔的7月營收，Q3的營運就有一定的保護，8、9月的業績也就更有想像空間，在目前渾沌的盤勢下也具備下檔支撐的力量。

電子標籤商機無限大

後疫情時代催生出新商機，美國與亞太眾多零售業者面臨工資上漲與社交距離的要求，更願意採用電子標籤ESL以降低對勞動力的依賴，以及減少接觸。全球電子標籤系統建置龍頭，市占超過50％的法商SES Imagotag SA表示，後疫情世代帶來ESL加速發展，預估到2023年的年化成長至少4成；全球第三大的韓商SoluM更預估今年ESL出貨將大幅成長二倍以上，SES成長主要來自過去對電子標籤接受度較低的北美及亞太地區，SES已與Walmart簽約，規劃未來兩年先行在加拿大全部據點導入ESL。Walmart開始導入ESL的舉動，無論主因大型實體通路迎戰線上電商，或因集團自身線上線下整合，都確立並開啟了全球實體零售通路業者加快數位轉型的趨勢，電子貨架標籤產業2020～2023年營收年複合成長率達30％。

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