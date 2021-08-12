台股失守季線 籌碼優勢股具有護身符？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股指數今日(8/11)跌破季線，成交量持續僅剩3,884億元，近期當沖幾乎成為眾矢之的，股價常常只有一日行情，讓許多投資人很焦慮，由於盤面缺乏主流，台股跌破季線，技術面偏弱，市場偏向保守，建議投資人靈活調整投資策略，尋找業績面和籌碼面好的個股搭起金鐘罩。

外資在上週積極買進台股之後，本週翻臉連三賣，不過八大官股進場護盤，無奈融資餘額居高不下，要全面反攻不易，只能單點突破，電子族群開始進入傳統旺季，公股護盤的標的，多是財報佳、產業前景透明度高的科技股為主。

台積電(2330-TW)週一(8/9)尾盤神來一筆強拉上漲，近三天台積電股價相對抗震。據了解，應該是壽險大戶敲的買單，而台積電最新7月營收公布確實再創歷年同期新高達1,246億元，年增17.5％。

蘋果最新M1晶片委由台積電獨家5奈米生產製造，不但電池續航力好，效能更佳，蘋果不只應用在Mac，還進一步應用到iMac、iPad Pro，蘋果已經決定在2年內逐步汰換掉英特爾晶片，加上下半年iPhone等新品推出，預估台積電第三季營收將季增9.5％～11.7％。

蘋果新品供應鏈當中包括台積電、日月光投控(3711-TW)、載板廠景碩(3189-TW)、PCB廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、電池廠台達電(2308-TW)、組裝廠鴻海(2317-TW)、仁寶(2324-TW)，鏡頭廠玉晶光(3406-TW)近期多少有法人青睞，後續股價可多留意。

蘋果還有一樣新武器就是Apple Car，市場傳出蘋果近日組了一個iCar團前往韓國和樂金、SK接洽，顯示蘋果在電動車市場有決心而且正在加快腳步，而台灣供應鏈市場完整、技術能力好，相關族群很有機會擁抱Apple Car商機。

包括IC設計廠瑞昱(2379-TW)、聯詠(3034-TW)、茂達(6138-TW)、導線架順德(2351-TW)、界霖(5285-TW)、電池廠康普(4739-TW)、PA廠穩懋(3105-TW)、全新(2455-TW)、散熱廠健策(3653-TW)、磊晶廠漢磊(3707-TW)、LED廠億光(2393-TW)、銅箔廠金居(8358-TW) 、PCB廠金像電(2368-TW)、台燿(6274-TW)等，這些個股法人也多所布局，隨著電動車發展未來業績相當樂觀。

萬寶投顧陳子榕指出，6/24我向大家推薦界霖，股價從86.5元一路漲到143.5元，大漲57元，漲幅7成；5/7日月光股價還在整理時，我就和大家分享，股價近日來到歷史新高133.5元，漲幅逾2成，且法人買超。我常說，好股票有時得耐住性子，最後不但豐收而且風險相對小。請參考6/24 <衝破疫情限制 內資認養股持續高飛？(https://news.cnyes.com/news/id/4665087)>。

萬寶投顧陳子榕指出，台股技術面在均線扣抵下多空交戰，短線上建議先降低持股，汰弱留強，靜待浮額沉澱後再擇機進場，這樣投資之路才能持盈保泰、長長久久。

日月光投控(3711-TW)受惠全球5G、AI、IoT等新應用，在半導體強勁帶動下，日月光產能供不應求，上半年封測事業毛利率順利達標25％，預估2023年封測才能達到供需平衡；預估第三季營收季增35％，單季營收挑戰新高，全年獲利賺1個股本。而因應市場需求與競爭，日月光上調今年資本支出至19～20億美元，並持續開發晶片堆疊技術，看好後續表現。

新日興(3376-TW)為MacBook和AirPods充電盒軸承供應商，上半年合併營收為60.31億元，年減5.91％，主要係因Q2營收衰退影響，估新日興Q2營運有望落底，下半年將較上半年回升。新日興Q1 EPS為1.54元，優於去年同期的1.42元，8月蘋果新品開始拉貨，第三季業績將明顯回升，將挹注新日興第三季營收季增37％，第四季達營運高峰。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險