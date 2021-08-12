蔡明彰觀點：美國基建加持 鋼鐵超級周期來了

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，近期台股走勢疲弱，第二度跌破季線支撐，主因有兩大變數，Delta病毒使下半年經濟成長趨緩，但上半年台股大漲了20.5％，基期較高，需要一波修正。

另外，聯準會有很大機率在未來1～2月宣佈縮減QE，存在外資賣超、新台幣走貶的股匯雙殺風險。由於股市提前反映，大盤自7月歷史高點18,034點以來，修正6.3％，7月底低點16,893點，視為第一隻腳，若本週成功守住季線，16,893點可望成為底部，否則還要再打第二隻腳，半年線16,900點為下檔支撐觀察位置。

最近台股利多不漲的現象，個股半年報及7月營收亮眼，但股價不反映，原因存在籌碼凌亂，有人已持有不少股票，但持股信心已不如上半年強勁，利多趁機出貨，要解決利多不漲只有兩個途徑，拉長整理時間或籌碼換手，籌碼換手的具體現象是融資減肥，本波融資餘額最高2,999億元，迄今減少4.9％，似乎融資減肥幅度仍少於大盤跌幅。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是8月15日公告半年報期限之前，融資仍需進一步減少，盤面激烈震盪。不過，不必太悲觀，台股基本面強過其他亞股，當外資擔心聯準會收縮QE而賣出台股告一段落後，下階段在亞股回補持股，第一個對象必然是台股。

聯電(2303-TW)、日月光投控(3711-TW)7月營收歷史新高及第三季展望良好，台塑集團的台塑(1301-TW)、南亞(1303-TW)今年可望賺一個股本，本益比僅9～10倍，金控雙雄國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)前7月大賺1,000億元，但股價本波高點迄今下跌8％，有跌過頭現象。

少了台積電(2330-TW)，但有這些產業龍頭的抗跌示範，台股籌碼換手後應還有行情，中鋼(2002-TW)經過股價修正33％，整理長達三個月後，近來站回季、月線，週三大盤殺聲隆隆，中鋼仍收紅。

萬寶投顧蔡明彰強調，美國參議院投票通過1兆美元基建法案，該法案包括5,500億美元新基建預算，預料在9月眾院再通過，將在未來5年啓動全美國道、橋樑、供水等建設項目，美國上次大規模基建建設是二次大戰的羅斯福時代，迄今已長達80年。

美國雖在科技領先中國，但基礎建設落後，近10年來與中國GDP差距拉近，拜登總統全力推動基建，頗有中美貿易戰2.0版的味道。川普執政發動中美貿易戰，對中國產品加徵10～25％關稅，也限制華為取得先進晶片，現在換成中國捏美國脖子。

中國自8月起取消鋼鐵出口退稅，傳聞9月起加徵鋼鐵出口關稅10～25％，中國是全球最大鋼鐵生產國，一個唐山市就相當全美國的鋼鐵產量，一旦限制鋼鐵出口，使美國無法取得足夠的鋼鐵材料，美國基建預算必須上調，將加重通膨。

美國國會可能在10月鬆綁舉債上限，加上聯準會即將縮減QE，通膨加劇，公債殖利率看升，週二參議院通過1兆美元基建計劃，同時10年期公債殖利率上揚至1.35％，造成傳產漲、科技跌，道瓊指數、標普寫下歷史新高，但那斯達克、費城半導體指數下跌，週三台股由電子股引導殺盤，尤其本波漲幅大，對公債殖利率看升利空敏感的中小電子成重災區。

萬寶投顧蔡明彰強調，中國祭出殺手鐧，以舉辦2022年冬奧為理由，唐山市下令鋼鐵企業減產30～50％，幅度大於原先減產30％，減產即日起到明年3月。中國鋼鐵看河北，河北鋼鐵看唐山，唐山市鋼鐵產量佔中國15％，具有指標作用，中國鋼鐵供給大幅下滑，導致鋼材報價飆漲，目前美國熱軋每噸1,800美元，中國才1,000美元不到，可想美國推動基建後，鋼材價格將失控，拜登執政的中美貿易戰2.0版，鋼鐵取代晶片成戰略物資。

瑞士信貸分析師表示，鋼鐵行業將進入超級周期，估計美國鋼鐵股明年將上漲40％，摩根士丹利分析師也認為鋼價上漲，為鋼鐵股帶來更強勁現金流量及更高股息報酬率，紐柯鋼鐵NUE為全美最大鋼鐵廠，預料可取得不少政府基建的合約。

週二紐柯鋼鐵大漲近10％，刷新天價，今年來已大漲104％，不僅美國鋼鐵股，大陸鋼鐵股也全面上漲，唯獨台灣鋼鐵股逆勢下跌，非戰之罪，應是受大盤重挫拖累，將來仍會反映美國基建的長期實質利多。

中鋼身為台灣鋼鐵龍頭，上次超級周期是受中國推動基建影響，2003年SARS後，中國大力推動基礎建設鐵公雞，中鋼在2003～2007年，平均每年EPS 4.4元，比2002年的1.86元，顯著成長1.37倍，股價從11元漲到54.4元，大漲近4倍，這是中鋼過去20年最輝煌的時代，但成也中國，敗也中國，中國鋼鐵產能大肆擴充，佔全球一半以上，傾銷全世界打壞鋼鐵價格。

中鋼在2011～2020年的十年中，平均每年EPS降至0.9元，鋼鐵供過於求，使中鋼陷入低潮。今年鋼價上漲，中鋼上半年淨利247億元，EPS 1.6元，今年可望是建廠50年最好的一年，全年淨利挑戰600億元，EPS上看3.6元。

明年中美爭奪鋼鐵戰略物資，中鋼就如同台積電受惠中美爭奪晶片而受惠，中鋼2022年EPS將輕易跳上4元，強龍不壓地頭蛇，美國基建最受惠仍是美國本土的鋼鐵廠，曾是道瓊成份股的美國鋁業，在美國本土有完整的鋁一貫化工廠，週二大漲8％，今年來上漲逾70％。

台廠大成鋼(2027-TW)除了在美國有最大不鏽鋼通路，也有鋁捲工廠，目前美國仍對外國進口的鋁產品加增10％關稅，因而推動基建，也使大成鋼成最大的贏家。

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