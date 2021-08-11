台積電月減16% 台股季線保衛戰守得住？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，台股從7月見到18034歷史高點之後，呈現兩波拉回。第一波貨櫃與原物料大跌，拖累大盤回測萬七以下支撐，一度跌破季線之後反彈到月線；第二波則再從月線跌落，換強勢電子漲多拉回。傳產與電子都跌的情況下，台股短線走勢與國際股市脫鉤，大盤再次的回測季線17300點，這次能否守住完成第二隻腳的回測，權王台積電(2330-TW)扮演關鍵角色。

台積電從7月中旬法說會之後，再度跌回600元以下整理，不過最近並未隨著大盤下跌，反而重新回到季線以上。今(10)日盤後公布7月營收1245億，月減16%。依照台積電上次法說，估計第三季營收將較第二季成長11%，若不降財測，8、9月營收合計必須達到2800億~2900億，單月營收將再戰新高。所以明天台積電是利空大跌，還是利空出盡上漲，是大盤可否守住季線的關鍵。

無論如何，美國與中國股市在Detlta疫情升溫之下不跌反漲，台股既使相對弱勢，也沒有獨自大跌的空間。反而傳產、電子績優股都跌的情況下，該押注哪一邊未來比較容易反彈呢？

萬寶投顧王榮旭強調，貨櫃三雄從高點回跌已4~5成，也如我先前專欄分析跌回季線是滿足點，確實季線有守，但該彈卻不彈。既使長榮、萬海半年報EPS各賺了15元，長榮7月營收月增21%再創新高，但再大的利多似乎對激勵股價很有限，關鍵就在籌碼。

貨櫃三雄大跌，融資降幅不夠，當沖比居高不下，壓縮了反彈空間。反觀電子急跌，融資馬上就大減，尤其櫃買指數連跌3天，多殺多之後已經有部分中小電子股領先回穩。8月9日盤後已公佈的電子營收，7月營收創下新高的達到77家，五窮六絕七上吊傳統淡季業績並不淡。

萬寶投顧王榮旭表示，這波電子回檔無關基本面，充其量是漲多拉回，半導體上中下游業績最為整齊，例如二線晶圓代工廠聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)7月營收皆創新高，但聯電卻回測10日線，世界股價卻再創新高，原因就在於籌碼。聯電融資餘額高達28萬張，世界才5000多張，籌碼輕反彈力道就強。

6月專欄推介的二極體電池端子等車用電子，後來大漲到7月領先大盤回測月線整理，不過最近大盤壓回，車電股反而默默漲回月線以上。例如美琪瑪(4721-TW)、康普(4739-TW)、健和興(3003-TW)及聚和(6509-TW)；明基材(8215-TW)與揚明光(3504-TW)分別切入鋰電池隔離膜及車用燈鏡頭，股價更有逆勢的表現。

萬寶投顧王榮旭認為，美中力推電動車政策之下，車電股不僅站在趨勢浪頭上，實質業績也開始發酵，電池材料的美琪瑪7月營收創下新高；而車用晶片導線架大廠順德(2351-TW)7月營收則創10年來新高。

金居(8358-TW)切入鋰電池銅箔，7月營收更是連五個月締新猷，上半年EPS 2.46元已經賺贏去年全年，估計今年挑戰6元，目前本益比僅14~15倍，比起車用電子相關個股本益比動輒20~30倍，金居本益比顯得委屈。受限篇幅，還有更多個股分析，會在LINE粉絲團與讀者分享。

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