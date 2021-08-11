官股護盤指數修正有限 選股才是王道？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股連續三天下跌，月線得而復失，關鍵在於成交量下滑，週一(8/9)大盤成交量連3,500億元都不到，量能不足將使指數整理時間拉長；在8月第一週外資大買台股325億元，是外資買超亞股當中最高的，反而是投信上週逢高調節，顯見指數目前處在高位階，風險增加，多空相互拉鋸。而雖然週一指數下跌，但台積電(2330-TW)強拉尾盤有做多意味，台股要再拚萬八，企業除息、7月營收和半年報將是關鍵。

目前公布的企業7月合併營收，已經有高達94檔營收創新高，預計累計家數將會破百，產業集中在半導體，載板、車用電子、導線架、鋼鐵、航運。包括瑞昱(2379-TW)、聯詠(3034-TW)、超豐(2441-TW)、敦泰(3545-TW)、盛群(6202-TW)、譜瑞-KY(4966-TW)、台表科(6278-TW)、健策(3653-TW)等，都是我和大家分享過的潛力股，股價很多也都創新高，下半年正逢電子出貨旺季業績仍有展望。

一向擅長價值型投資的股神巴菲特(Warren Buffett)旗下的柏克夏海瑟威最近已經連續三個季度大幅減持股票，主要是因為他認為美股頻創新高，現在股票太貴了，而他現在手邊持續握有的四大持股當中唯一的科技股就是蘋果(Apple)，可見巴菲特對於蘋果未來的營運動能仍充滿信心。

萬寶投顧陳子榕指出，市場現正密切關注蘋果第三季的新品發表會，除了iPhone 13，Apple Watch 7、AirPods 3都可能同步登場。Apple Watch 7採雙面系統級封裝(SiP)，騰出的空間預估加大電池容量或安裝其他感測器，外觀除了螢幕變大、邊框變窄，也多了綠色款式，且中國大陸今年批准了Apple Watch ECG(心電圖)功能，將有助於刺激銷售； 包括晶圓代工台積電、封測廠日月光投控(3711-TW)、石英元件廠晶技(3042-TW)、載板廠南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、PCB廠台郡(6269-TW)、等等都可望受惠。

台股短線上仍持續震盪整理，選擇業績好展望佳的個股才能達到長線保護短線的效果，除了蘋果概念股，車用電子相關也是極具未來性，像是6、7月和大家分享的連接器大廠健和興(3003-TW)7月營收創歷史次高，分享後股價從81.3元漲到104元，漲幅約3成；這類股長線保護短線，股價終究回到合理價。請參考7/6 <極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上？(https://news.cnyes.com/news/id/4671895)>。

萬寶投顧陳子榕指出，台股持續量縮高檔震盪，選股才是王道，分享三檔好股，浮額清洗後再逢低佈局：

新日興(3376-TW)為MacBook和AirPods充電盒軸承供應商，第二季受缺料及越南疫情影響，上半年營收60.31億元，年減5.91％，但情況都已逐步改善，且8月蘋果新品開始拉貨，第三季業績將明顯回升，預估今年MacBook出貨量成長10％，約2,300萬台，AirPods出貨量約7,200萬台，將挹注新日興第三季營收季增37％，第四季達營運高峰。新日興並積極切入規格技術較高的折疊手機領域，為營運增添新動能。

台表科(6278-TW)為全球最大TFT-LCD光電控制板、背光燈條廠，台表科打入蘋果iPad Mini LED供應鏈，第二季進入量產後帶動7月營收59.26億元創新高，月營收連續5個月正成長，第四季Mini LED的SMT產能將再擴增40～50％，加上新款MacBook也將導入Mini LED，有望挹注下半年業績獲利表現；預估今年全年營收達641.3億元，年增54.88％，EPS估達13元，明、後年EPS則估達17.47元、18.95元。

精材(3374-TW)為繞射光學元件(DOE)封裝主要協力廠商，可應用在ToF與人臉辨識 (Face ID)感測元件，精材測試代工業務沾蘋果光，第三季營收有望季增逾3成，加上自駕車趨勢帶動車用CIS需求暢旺，預期精材下半年營運表現將優於上半年，今年營收估年增15～20％，獲利將優於前季。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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